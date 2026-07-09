Криза в АРМА: хто керуватиме мільярдними пулами активів після добровільного скорочення штату

Попри зниження ефективності продажу арештованих активів і дефіцит управителів, АРМА може добровільно скоротити власний кадровий ресурс.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Відповідно до закону, його незалежність та ефективність мають гарантуватися особливим порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення. Проте події літа 2026 року вказують на небезпечний прецедент: орган, відповідальний за управління багатомільярдними активами, погоджується на скорочення свого кадрового складу в інтересах іншої державної інституції. Це відбувається на фоні системного зниження прибутковості від реалізації активів та затягування конкурсів з відбору управителів.

У розпорядженні редакції «Судово-юридичної газети» опинилися документи, що свідчать про готовність керівництва АРМА добровільно відмовитися від частини штатного потенціалу на користь іншого відомства. В умовах війни, коли агентство звітує про колосальне навантаження та мільярдні обсяги арештованого майна, що викликає запитання щодо доцільності такого кадрового рішення.

Згідно з офіційним зверненням Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, виникла необхідність збільшення чисельності працівників Мовного омбудсмена для забезпечення роботи представників у регіонах. Для виконання цього завдання Урядовий комітет запропонував АРМА погодитися на скорочення своєї граничної чисельності на 5 штатних одиниць.

Юридично цей процес оформлюється через внесення змін до постанови КМУ № 85 від 5 квітня 2014 року. Той факт, що керівництво АРМА фактично погоджується на таку пропозицію, свідчить про відсутність боротьби за збереження інституційної спроможності. Для центрального апарату, який займається складними міжнародними розшуками та управлінням великими майновими комплексами, втрата навіть п’яти кваліфікованих спеціалістів є критичною.

Скорочення штату АРМА відбувається на тлі погіршення ключових показників роботи агентства. За останні три роки ефективність реалізації арештованих активів знизилася з 97,1% до 84,4%, а сукупний дисконт між оціночною та фактичною вартістю продажу перевищив 141 млн грн. Попри це, документи, що опинилися у розпорядженні редакції, свідчать про намір передати частину штатних посад іншому державному органу, хоча експерти наголошують на необхідності посилення кадрового потенціалу агентства.

Які ризики може створити скорочення штату

Відповідно до законодавства, АРМА виконує низку стратегічно важливих функцій, ефективність яких безпосередньо залежить від кадрового забезпечення.

Серед потенційних ризиків: ускладнення міжнародного розшуку активів. Співпраця з іноземними юрисдикціями та міжнародними партнерами потребує постійної роботи профільних фахівців і оперативного опрацювання запитів.

Окремим викликом залишається управління складними активами, зокрема цілісними майновими комплексами, корпоративними правами, підприємствами та іншими об'єктами, що потребують спеціалізованих знань у сфері права, фінансів та оцінки майна.

Крім того, подальший розвиток системи внутрішнього контролю, а також забезпечення діяльності новостворених механізмів громадського контролю також потребують достатнього кадрового ресурсу. Скорочення штату в період розширення функцій агентства може позначитися на ефективності виконання цих завдань.

Так, наприклад, завершився прийом документів для участі в конкурсі з відбору управителя активів IDS Ukraine. Саме цей конкурс мав стати першим, проведеним за новими правилами, запровадженими Законом про реформу АРМА. Втім, у день розкриття інформації про учасників та подані документи стало відомо, що конкурс утретє поспіль не відбувся.

Напередодні в АРМА заявляли, що підготовка процедури тривала майже рік. В агентстві повідомляли про проведення незалежної оцінки активів, формування умов управління та організацію конкурсу відповідно до оновлених підходів, які передбачають жорсткіші вимоги до кандидатів, посилені критерії відбору та додаткові механізми контролю за управлінням стратегічними активами.

Водночас результати конкурсу викликають запитання щодо ефективності цієї підготовки. Попри майже рік роботи над процедурою, АРМА не вдалося забезпечити її успішне завершення, а конкурс знову було офіційно визнано таким, що не відбувся.

Ситуація з погодженням скорочення штату АРМА у 2026 році є яскравим свідченням декларативного характеру посилення інституційної спроможності. Поки на папері "рік реформи" виглядає як успішний перехід до стандартів EU та Ukraine Facility, на практиці орган втрачає кадровий потенціал заради вирішення вузьких бюджетних питань інших відомств.

АРМА демонструє статистичний спад прибутковості, водночас добровільно відмовляючись від кадрових ресурсів, необхідних для управління складними пулами активів та виконання міжнародних зобов’язань у межах Ukraine Facility.

Рішення про можливе скорочення кадрового потенціалу викликає запитання щодо подальшої інституційної спроможності агентства. За таких умов першочерговим завданням мало б бути посилення кадрового ресурсу та підвищення ефективності роботи. Скорочення штату може ускладнити виконання покладених на АРМА функцій, що потенційно вплине на швидкість управління арештованими активами та обсяги надходжень до державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.