Допомогу по безробіттю можуть збільшити та виплачувати до 180 днів: що передбачає законопроєкт

Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити за основу законопроєкт, яким пропонується збільшити максимальну тривалість виплати допомоги по безробіттю до 180 днів та її максимальний розмір — до 150% мінімальної заробітної плати.

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів засідання в режимі відеоконференції, під час якого розглянув низку законодавчих ініціатив.

За результатами обговорення народні депутати рекомендували Верховній Раді включити до порядку денного та ухвалити за основу законопроєкт №14096. Документ передбачає внесення змін до законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та зайнятості населення.

Законопроєктом пропонується відновити повноваження правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щодо погодження (схвалення) його бюджету.

Крім того, передбачається, що максимальна тривалість виплати допомоги по безробіттю становитиме не більше 180 календарних днів, а її максимальний розмір не перевищуватиме 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня відповідного календарного року.

Що змінит законопроєкт

Автори законопроєкту пояснюють, що його головною метою є відновлення повноважень правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття щодо погодження та схвалення річного бюджету Фонду. На їхню думку, це дозволить ефективніше контролювати розподіл коштів, забезпечити їх більш збалансоване використання та спрямовувати більше фінансування безпосередньо на страхові виплати безробітним.

У пояснювальній записці зазначається, що до запровадження воєнного стану саме правління Фонду розглядало та схвалювало проєкт його бюджету перед поданням на затвердження Кабінету Міністрів. Однак у 2022 році законодавство було змінено, і Уряд отримав право затверджувати бюджет Фонду без погодження з його правлінням.

Автори законопроєкту вважають, що такий підхід призвів до зміни структури видатків Фонду. Зокрема, за їхніми даними, протягом останніх двох років до державного бюджету було спрямовано 15 млрд грн коштів Фонду, тоді як дедалі більше фінансування використовувалося на грантові програми, підтримку підприємництва та різні компенсації роботодавцям. Водночас на виплату допомоги по безробіттю та допомоги на поховання у 2024 році було спрямовано лише 2,1 млрд грн, що становило 7,6% усіх доходів Фонду.

Окремий блок змін стосується розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю. У пояснювальній записці нагадується, що після законодавчих змін 2022 року максимальний строк виплати допомоги був скорочений до 90 календарних днів, а її максимальний розмір обмежений мінімальною заробітною платою.

На думку ініціаторів законопроєкту, нинішні обмеження вже не відповідають соціальним потребам. Тому пропонується збільшити максимальну тривалість виплати допомоги по безробіттю до 180 календарних днів, а її максимальний розмір — до 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Як зазначається, такі зміни мають посилити соціальний захист безробітних, забезпечити справедливіший розмір допомоги для осіб, які до втрати роботи отримували вищу заробітну плату та сплачували більші страхові внески.

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