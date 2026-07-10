Квоти на викиди парникових газів пропонують зробити предметом торгівлі – законопроєкт

Суди можуть отримати нові повноваження у спорах щодо дозволів на викиди.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15386, який передбачає внесення змін до низки законів України для створення та функціонування національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (НСТВ)..

Проєкт Закону про національну систему торгівлі квотами на викиди парникових газів пропонує інтегрувати нову систему до чинного законодавства, визначити повноваження державних органів, уточнити терміни та встановити процедури функціонування механізму торгівлі квотами.

Основні положення законопроєкту

Визначення двох фаз НСТВ для поступового запуску.

Перелік видів діяльності та парникових газів, що підпадають під регулювання.

Учасники: оператори установок, авіакомпанії, судноплавні компанії та інші гравці ринку.

Порядок випуску, обігу та анулювання квот, граничні ціни, резерв стабілізації ринку.

Безкоштовний розподіл квот у певних випадках.

Створення реєстру НСТВ.

Фінансова підтримка декарбонізації через державний фонд.

Відповідальність за порушення.

Які зміни пропонують до Кодексу адміністративного судочинства

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс адміністративного судочинства України новою підставою для забезпечення позову. Йдеться про можливість зупинення дії рішень компетентного органу у сфері торгівлі квотами, зокрема щодо анулювання дозволу на викиди парникових газів, відмови у його видачі або внесенні змін. Також передбачено можливість встановлення для органу чи його посадових осіб заборон або обов'язків щодо певних дій.

Новий порядок отримання дозволів на викиди

Зміни до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» передбачають, що оператори установок, діяльність яких підпадає під систему торгівлі квотами, отримуватимуть дозвіл на викиди парникових газів за спеціальною процедурою.

За наявності такого дозволу окремий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря щодо умов, визначених дозволом на викиди парникових газів, не видаватиметься.

Торгівлю квотами інтегрують до ринку капіталу

Законопроєктом пропонується поширити дію Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» на відносини, пов'язані з торгівлею квотами, за винятком випадків, коли оператор купує квоти виключно для їх подальшого анулювання без продажу.

Також пропонується законодавчо визначити поняття «квота» та «оператор» відповідно до майбутнього закону про систему торгівлі квотами.

Змінять правила державного контролю

До Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» пропонується внести зміни, якими уточнюються відносини, що не підпадають під його дію. Зокрема, це стосується моніторингу загальноприйнятої ринкової практики у системі торгівлі квотами, контролю за дотриманням заборони маніпулювання ринком квот та використання інсайдерської інформації.

Одночасно пропонується запровадити державний контроль за дотриманням вимог щодо отримання або зміни дозволів на викиди парникових газів, а також сплати штрафів.

Дозвіл на викиди стане окремим дозвільним документом

До Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» пропонується включити новий документ — дозвіл на викиди парникових газів.

Оновлять систему моніторингу викидів

Суттєві зміни пропонуються до Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

Законопроєкт уточнює визначення низки термінів, зокрема «вид діяльності», «викиди парникових газів», «Єдиний реєстр» та «уповноважений орган». Частину термінів, серед яких «парникові гази», «оператор» та «установка», пропонується виключити із цього закону та застосовувати у значенні, визначеному новим законом про систему торгівлі квотами.

Також пропонується виключити повноваження Кабінету Міністрів щодо затвердження переліку видів діяльності та уточнити повноваження уповноваженого органу щодо делегування окремих функцій підприємствам, корпоративними правами яких управляє держава.

Окремі види діяльності виведуть із дії іншого закону

Змінами до Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» передбачається, що його дія не поширюватиметься на визначені законом види діяльності, які призводять до викидів парникових газів та регулюватимуться системою торгівлі квотами.

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