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Кабміну пропонували встановити максимальний строк перебування мерів на посаді — не більше двох строків поспіль

14:09, 10 липня 2026
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Ідея законодавчо обмежити кількість каденцій міських голів не знайшла достатньої підтримки серед громадян.
Кабміну пропонували встановити максимальний строк перебування мерів на посаді — не більше двох строків поспіль
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Ідея законодавчо обмежити перебування міських голів на посаді двома строками поспіль не знайшла достатньої підтримки серед громадян. Петиція, зареєстрована на адресу Кабміну, не змогла зібрати необхідні 25 тисяч підписів, тому уряд не буде зобов'язаний розглядати запропоновані зміни до законодавства.

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До фінішу не вистачило майже 18 тисяч підписів

Петицію із закликом запровадити обмеження для міських голів — не більше двох строків поспіль на посаді — було зареєстровано 9 квітня.

Станом на 10 липня вона набрала лише близько 6,7 тисячі голосів із необхідних 25 тисяч. Таким чином, ініціатива не подолала встановлений поріг підтримки, необхідний для її офіційного розгляду урядом.

Чому автор пропонував змінити правила для міських голів

Автор зазначав, що чинне законодавство не обмежує кількість каденцій міського голови, через що, на його думку, в Україні фактично відсутня ротація влади на місцевому рівні.

«Фактично, на місцевому рівні в Україні відсутня ротація влади. Чинне законодавство України не обмежує кількість каденцій міського голови. Це дозволяє одній особі утримувати владу в місті протягом десятиліть, що суперечить принципам демократичного врядування та підзвітності громаді», — зазначалося у зверненні.

Також вказувалось, що тривале перебування однієї людини на посаді мера без законодавчих обмежень може сприяти формуванню особистих клієнтських мереж, посиленню залежності місцевих підприємців і посадовців від однієї особи та зменшенню ефективності громадського контролю.

Які зміни пропонували до Закону та Виборчого кодексу

На думку автора петиції, встановлення максимальної кількості каденцій дозволило б активніше залучати нових лідерів до місцевого самоврядування, посилити конкуренцію на виборах і зменшити політичну монополію в окремих містах.

У зв'язку з цим він просив Кабмін розробити законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Виборчого кодексу України. Пропонувалося встановити, що одна особа може обіймати посаду міського голови не більше двох строків поспіль.

Оскільки петиція не набрала 25 тисяч голосів, уряд не зобов'язаний розглядати її по суті.

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уряд Кабінет Міністрів України петиція

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