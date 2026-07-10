Чоловік оскаржив запис про порушення військового обліку в Резерв+ і виграв суд проти ТЦК

Суд зобов'язав ТЦК прибрати з Реєстру запис про порушення військового обліку: ключовий висновок рішення.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що відомості про порушення правил військового обліку не можуть бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів лише на підставі самого факту можливого порушення.

Суд зазначив, що Закон України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» передбачає внесення до Реєстру саме відомостей про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП.

Оскільки щодо позивача протокол не складався, постанова не виносилася, а факт притягнення до адміністративної відповідальності був відсутній, суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов'язав виключити відповідний запис із Реєстру.

Позивач звернувся до суду після того, як виявив у своєму електронному військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+» запис про порушення правил військового обліку. Також там відображалася інформація про звернення ТЦК до Національної поліції для його доставлення з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Чоловік зазначав, що завчасно повідомляв ТЦК про проходження обстеження та лікування у зв'язку з невиліковною хворобою, неодноразово подавав медичні документи та інформував про адресу для листування. Згодом він також повідомив ТЦК про неможливість особисто прибути для вирішення питання щодо зняття з військового обліку саме через невиліковну хворобу та просив видалити із «Резерв+» і «Дії» інформацію про порушення правил військового обліку.

Водночас щодо нього не було складено протоколу про адміністративне правопорушення і не винесено постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Позиція ТЦК

Відповідач заперечував проти позову. У ТЦК зазначили, що позивач не здійснив у встановленому законом порядку реєстрацію або декларування нового місця проживання, тому повістку було направлено за зареєстрованою адресою. Після повернення поштового відправлення особу вважали належним чином повідомленою про виклик.

У ТЦК також пояснили, що після неявки за повісткою автоматизовано було сформовано звернення до Національної поліції щодо доставлення військовозобов'язаного. Крім того, відповідач стверджував, що інформація про порушення правил військового обліку в застосунку «Резерв+» є наслідком роботи автоматизованої системи, а не окремих дій посадових осіб ТЦК.

Водночас ТЦК вважав, що подані позивачем медичні документи не підтверджують його безперервного лікування та не свідчать про неможливість прибути до територіального центру комплектування після припинення поважних причин неявки.

Що встановив суд

Суд встановив, що позивач неодноразово звертався до ТЦК із заявами про проходження обстеження та лікування, додавав медичні документи, повідомляв адресу для листування, а також звертався із заявою про неможливість особисто прибути до ТЦК для вирішення питання щодо зняття з військового обліку у зв'язку з невиліковною хворобою. Одночасно він просив видалити з «Резерв+» та «Дії» інформацію про порушення правил військового обліку.

Разом із тим після його неявки за повісткою ТЦК звернувся до Національної поліції щодо адміністративного затримання і доставлення позивача, а в електронному військово-обліковому документі з'явився запис про порушення правил військового обліку.

Водночас відповідач не заперечував, що щодо позивача не було складено протоколу про адміністративне правопорушення, не винесено постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та не надано жодних доказів такого притягнення.

Правовий висновок суду

Суд звернув увагу в справі 160/32214/25, що Закон України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» містить вичерпний перелік відомостей, які можуть бути внесені до Реєстру.

Зокрема, до Реєстру можуть вноситися відомості про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП із зазначенням дати, номера та короткого змісту протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення.

При цьому будь-яких інших відомостей про порушення правил військового обліку Закон не передбачає.

Суд наголосив, що сам факт можливого недотримання правил військового обліку, зокрема неприбуття за викликом до ТЦК, неуточнення облікових даних чи інших обов'язків, без складення протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення не є підставою для внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Окремо суд зазначив, що у цій справі він не оцінював, чи дійсно позивач порушив правила військового обліку. Таке питання не входило до предмета спору. Предметом судового розгляду була виключно законність внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Також суд відхилив доводи відповідача про автоматичне відображення інформації у «Резерв+», зазначивши, що саме територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами ведення Реєстру і відповідно до закону забезпечують ведення Реєстру та актуалізацію його бази даних.

Рішення

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про порушення позивачем правил військового обліку, зобов'язав виключити ці відомості з Реєстру та стягнув із відповідача на користь позивача 968,96 грн судового збору.

У рішенні суд також послався на правові позиції Третього апеляційного адміністративного суду, який раніше зазначав, що сам факт недотримання правил військового обліку без належного оформлення притягнення особи до адміністративної відповідальності не є підставою для внесення відповідних відомостей до Реєстру.

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