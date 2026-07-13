Громади можуть отримати право швидше демонтувати безхазяйні об’єкти на річках

Законопроєкт має усунути законодавчі перешкоди, які нині ускладнюють знесення покинутих споруд на річках.

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У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 15390 про внесення змін до Цивільного кодексу України. Документ має на меті врегулювати та значно прискорити процедуру набуття права власності на безхазяйні об’єкти нерухомого майна, які заважають вільній течії річок, погіршують їхній гідрологічний режим та морфологічні умови, для їх подальшого знесення.

Чому це важливо

​Необхідність ухвалення законопроєкту автори пояснюють положеннями Водної стратегії України до 2050 року, яка передбачає відновлення не менше 5 кілометрів вільної течії річок щороку.

Під час інвентаризації у басейні річки Рось виявили 2053 безхазяйні об'єкти нерухомості. Із них 268 перешкоджають вільній течії річок, погіршують їхній гідрологічний режим і морфологічні умови та потребують демонтажу або ліквідації.

Водночас у багатьох випадках встановити власника чи балансоутримувача таких споруд неможливо. Через це немає особи, яку можна було б зобов'язати демонтувати об'єкт або привести його у належний стан, а чинна процедура оформлення права власності на безхазяйне нерухоме майно є тривалою та ускладнює досягнення екологічних цілей.​Законопроєкт є складовою комплексних змін у сфері управління водними ресурсами.

Що передбачає законопроєкт № 15390

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 335 Цивільного кодексу України, якими запроваджується особлива процедура набуття права власності на безхазяйні об’єкти нерухомого майна, що перешкоджають вільній течії річок.

Особливості такої процедури визначені урядовим законопроєктом № 15370 про внесення змін до Водного кодексу України.

Зазначимо, що законопроєкт № 15390 є складовою комплексних змін у сфері управління водними ресурсами та є похідним від урядового законопроєкту № 15370, який пропонує доповнити Водний кодекс України новою статтею «Відновлення вільної течії річок».

Додамо, як писала «Судово-юридична газета» законопроєктом №15370 пропонується внести зміни до Водного кодексу України, якими передбачається запровадження процедури обстеження, обліку та ухвалення рішень щодо гідротехнічних споруд та інших об’єктів нерухомого майна, які перешкоджають вільній течії (неперервності) річок, погіршують їх гідрологічний режим і морфологічні умови. Також документ уточнює компетенцію органів влади для забезпечення виконання планів управління річковими басейнами, їх оновлення та врегульовує питання обмеження прав водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування.

Стаття 82-1 законопроєкту №15370 визначає процедуру виявлення, обліку та подальшого розпорядження об'єктами нерухомого майна, які перешкоджають вільній течії (неперервності) річок, погіршують їх гідрологічний режим і морфологічні умови.

Передбачається, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, проводитиме обстеження річок і земель водного фонду із залученням уповноважених органів у сферах охорони водних ресурсів, довкілля, рибного господарства, земельних відносин, гідрометеорологічної діяльності, а також органів місцевого самоврядування. Щороку затверджуватиметься план-графік таких обстежень, під час формування якого враховуватимуться екологічний стан водних масивів, цілі планів управління річковими басейнами та звернення фізичних і юридичних осіб.

За результатами обстеження складатиметься протокол, який надсилатиметься органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо встановлення власника об'єкта. Якщо власника неможливо встановити за даними державних реєстрів, орган місцевого самоврядування протягом 20 робочих днів звертатиметься із заявою про взяття такого об'єкта на облік як безхазяйного. Після цього протягом трьох днів має бути оприлюднене відповідне оголошення у друкованих медіа.

Якщо власника буде встановлено, орган місцевого самоврядування повідомить його про необхідність забезпечити подальшу експлуатацію об'єкта відповідно до вимог Водного кодексу або, у разі їх недотримання, здійснити його демонтаж (знесення). Водночас, якщо буде встановлено, що об'єкт належить до інфраструктури внутрішнього водного транспорту, подальші дії щодо нього не здійснюватимуться, а інформацію про такий об'єкт передадуть центральному органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.

Документ також передбачає, що методику віднесення об'єктів нерухомого майна до таких, що перешкоджають вільній течії річок, погіршують їх гідрологічний режим і морфологічні умови, затверджуватиме центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Якщо протягом трьох місяців після взяття об'єкта на облік його власника не буде встановлено, об'єкт перейде у комунальну власність територіальної громади, на території якої він розташований. Після цього орган місцевого самоврядування зможе прийняти рішення про його подальшу експлуатацію або демонтаж (знесення). Передбачається, що демонтаж здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

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