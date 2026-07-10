Штрафи до 8500 грн: яка відповідальність передбачена за порушення комендантської години

При порушенні комендантської години стаття 210-1 КУпАП застосовується у більш серйозних випадках, зокрема коли під час перевірки зʼясовується, що громадянин порушує правила військового обліку.

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Окремого штрафу за порушення комендантської години в Україні наразі немає. Однак у разі зупинки патрулем під час дії комендантської години до громадян можуть застосовувати інші норми Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — залежно від обставин та поведінки людини під час перевірки. На практиці найчастіше застосовується стаття 185 КУпАП — за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. У більш серйозних випадках може застосовуватися стаття 210-1 КУпАП — за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення немає окремої статті, яка передбачає відповідальність саме за перебування на вулиці під час комендантської години.

Через це покарання залежить від конкретної ситуації. Якщо людина перебуває на вулиці під час комендантської години, але спокійно пред’являє документи, пояснює причину перебування та виконує вимоги патруля, зазвичай протокол не складають.

Водночас відмова виконувати законні вимоги поліцейських може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Наразі під час порушення комендантської години поліцейські можуть застосовувати статтю 185 КУпАП — «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського».

Ця стаття передбачає штраф від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 136 до 255 гривень.

Також суд може призначити інші види покарання:

громадські роботи від 40 до 60 годин;

виправні роботи строком від одного до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт до 15 діб.

Застосування цієї статті можливе, якщо людина відмовляється показати документи, не може пояснити мету перебування на вулиці або не виконує вимогу патруля залишити місце перебування.

У деяких випадках під час перевірки може бути встановлено порушення правил військового обліку або інших вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Тоді може застосовуватися стаття 210-1 КУпАП.

Для громадян вона передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 5100 до 8500 гривень.

Для посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань штраф становить від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 000 до 25 500 гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», комендантська година в Україні була запроваджена після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року як один із заходів правового режиму воєнного стану. Вона передбачає заборону перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціальних перепусток або посвідчень.

Водночас не всіх громадян влаштовують такі обмеження. Частина українців вважає, що в регіонах із відносно стабільною безпековою ситуацією комендантську годину варто скоротити або скасувати.

На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом скасувати комендантську годину в регіонах, де безпекова ситуація дозволяє відмовитися від таких обмежень.

Автор петиції зазначає, що комендантська година була важливим інструментом забезпечення безпеки під час воєнного стану, однак нині, на його думку, вона суттєво впливає на економічну активність та повсякденне життя громадян.