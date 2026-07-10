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На Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію: понад 6,5 тисячі людей мають залишити домівки

18:39, 10 липня 2026
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Обов'язкова евакуація населення запроваджена у Васильківці та Вищетарасівці через безпекову ситуацію.
На Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію: понад 6,5 тисячі людей мають залишити домівки
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На Дніпропетровщині запровадили обов'язкову евакуацію всіх мешканців ще з двох населених пунктів – Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За його словами, дітей із цих населених пунктів евакуювали раніше. Тепер небезпечні території мають залишити дорослі. Загалом там залишається понад 6,5 тисячі жителів.

Після евакуації людей спочатку прийматимуть п'ять транзитних центрів, які працюють у Дніпропетровській області.

Там евакуйовані зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну та медичну допомогу, а також продуктові й гігієнічні набори.

За потреби людям підберуть варіанти подальшого розселення. Для внутрішньо переміщених осіб підготовлені місця як у більш безпечних районах Дніпропетровської області, так і в інших регіонах України.

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Дніпро війна евакуація

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