Кандидат у ВРП та КСУ одночасно: юридичні пріоритети професора Івана Назарова

Засідання Етичної ради: хто претендує на посаду на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

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6 липня 2026 року Етична рада розпочала серію співбесід із кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Одним із перших процедуру оцінювання пройшов Іван Назаров — науковець, професор та заступник голови НАЗЯВО.

Співбесіда стала показовою не лише для оцінки конкретного кандидата, а для розуміння нових стандартів доброчесності, які поступово формує Етична рада. Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», її завдання полягає у сприянні суб'єктам призначення у встановленні відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності. Отже, предметом її оцінювання є не лише формальна законність поведінки кандидата, а й відповідність високим стандартам суддівського врядування.

Під час оцінювання Етична рада керується не лише Законом України «Про Вищу раду правосуддя», а й власним Регламентом, Методологією оцінювання відповідності кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також враховує єдині показники доброчесності та професійної етики, затверджені рішенням Вищої ради правосуддя від 17 грудня 2024 року № 3659/0/15-24. Саме ці документи визначають комплексний підхід до оцінювання кандидатів, який виходить за межі перевірки лише формальної законності їхніх дій.

Іван Володимирович Назаров

Кандидат є одним із відомих українських науковців у галузі права, чия професійна діяльність протягом багатьох років пов'язана з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Важливим аспектом його досвіду є робота на посаді заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Кандидат є автором понад 150 наукових праць, зокрема монографій про правовий статус Вищої ради юстиції та судові системи країн ЄС

Наразі він бере участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ.

Співбесіда з Етичною радою, що відбулася 6 липня 2026 року, стала для кандидата вже не першим проходженням перевірки на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. Раніше Іван Назаров брав участь у конкурсі на посаду члена ВРП за квотою Президента України, де отримав позитивний висновок Етичної ради, однак за результатами подальшого відбору не був рекомендований конкурсною комісією для призначення.

Увагу під час співбесіди привернула участь кандидата одразу у двох конкурсних процедурах — до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду України. Це питання стало предметом обговорення членів Етичної ради, оскільки потребувало пояснень щодо мотивів одночасного балотування до двох ключових органів конституційної юстиції та суддівського врядування.

Члени Етичної ради звернули увагу, що Дорадча група експертів уже дійшла висновку про відповідність кандидата критеріям високих моральних якостей і визнаного рівня компетентності для зайняття посади судді Конституційного Суду.

Відповідаючи на запитання, Іван Назаров зазначив, що однаково мотивований працювати як у Вищій раді правосуддя, так і в Конституційному Суді, оцінивши власну мотивацію для кожної з посад на 10 із 10 балів. За словами кандидата, така позиція зумовлена його багаторічною спеціалізацією у сфері судоустрою, прокуратури, адвокатури та організації правосуддя, що, на його переконання, дозволяє бути ефективним у будь-якому з цих органів.

Водночас кандидат запевнив членів Етичної ради, що у разі обрання до Вищої ради правосуддя він припинить подальшу участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України. Таким чином, за словами кандидата, одночасна участь у двох конкурсах не призведе до виникнення конфлікту чи суміщення процедур призначення.

З правової точки зору законодавство України не містить прямої заборони на одночасну участь особи у кількох конкурсних процедурах, якщо інше не встановлено спеціальним законом. Водночас така практика закономірно стає предметом оцінки Етичної ради, оскільки може порушувати питання професійної визначеності кандидата, сталості його мотивації та потенційного конфлікту між різними процедурами добору. Саме ці аспекти, а не формальна законність участі у двох конкурсах, становлять предмет перевірки під час співбесіди.

Під час співбесіди обговорювалась і наявна у Етичної ради інформація про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Члени ради звернули увагу, що за даними, озвученими під час засідання, упродовж 2020–2023 років щодо Івана Назарова було зафіксовано 31 випадок порушення Правил дорожнього руху, переважна більшість яких стосувалася порушення правил паркування та несплати вартості паркування поблизу місця роботи.

У зв'язку з цим члени Етичної ради поцікавилися, чому відповідні відомості не були відображені у деклараціях доброчесності, поданих кандидатом у попередні роки. Під час обговорення зазначалося, що, за винятком одного штрафу за перевищення швидкості у 2025 році, інформація про інші адміністративні правопорушення у деклараціях відсутня.

Пояснюючи свою позицію, Іван Назаров повідомив, що у 2021–2022 роках не користувався електронними сервісами, зокрема застосунком «Дія» та електронним кабінетом водія, тому, за його словами, не мав можливості оперативно відстежувати інформацію про всі винесені постанови.

Крім того, кандидат висловив власне розуміння порядку заповнення декларації доброчесності, зазначивши, що як особа, яка на той момент не була суддею, виходив із необхідності зазначати лише ті адміністративні правопорушення, які мали місце протягом року, що передував поданню декларації. Також кандидат пояснив, що не був упевнений у необхідності декларувати адміністративні проступки, щодо яких минув відповідний строк притягнення до відповідальності або інший строк, який він вважав юридично значущим для їх відображення.

Під час обговорення члени Етичної ради висловили сумніви щодо наведеного кандидатом тлумачення вимог до декларації доброчесності. Вони звернули увагу, що відповідна декларація передбачає повідомлення про факти вчинення дій, які могли мати наслідком притягнення до юридичної відповідальності, і не обмежує такий обов'язок лише подіями, що відбулися протягом останнього року.

Доповідач також зазначив, що більшість адміністративних правопорушень були вчинені незадовго до подання декларацій доброчесності за 2021–2023 роки, а тому, на думку членів Ради, кандидат мав можливість надати відповідну інформацію під час їх заповнення.

Декларація доброчесності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя є одним із документів, що подаються в межах конкурсної процедури та підлягають перевірці Етичною радою під час оцінювання відповідності кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Саме тому під час співбесіди предметом аналізу є не лише факт можливого адміністративного правопорушення, а й повнота розкриття відповідної інформації у декларації, достовірність пояснень кандидата та їх відповідність вимогам законодавства, Регламенту і Методології Етичної ради.

Водночас сама кількість адміністративних стягнень не є самостійною підставою для висновку про невідповідність кандидата критеріям професійної етики чи доброчесності. Законодавство не встановлює автоматичного зв'язку між фактом притягнення до адміністративної відповідальності та негативною оцінкою кандидата. Предметом оцінювання Етичної ради є насамперед повнота розкриття відповідної інформації, достовірність пояснень кандидата та їх відповідність вимогам законодавства.

Практика формування стандартів доброчесності

Співбесіда Івана Назарова є показовою не стільки через кількість адміністративних правопорушень чи одночасну участь у двох конкурсах, скільки через питання про межі дискреції Етичної ради під час оцінювання кандидатів.

Перевірка дедалі частіше охоплює не лише факти порушення законодавства, а й якість виконання деклараційних обов'язків, повноту розкриття інформації, логічність пояснень та здатність кандидата усунути обґрунтовані сумніви щодо своєї професійної етики. Водночас такий підхід має реалізовуватися із неухильним дотриманням конституційних гарантій, принципу правової визначеності, презумпції невинуватості та заборони підміняти встановлені факти припущеннями. Саме баланс між високими вимогами до доброчесності та гарантіями справедливої процедури є одним із ключових критеріїв легітимності діяльності Етичної ради.

Епізод щодо декларування кандидатом адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та пояснення причин, через які частина таких відомостей не була відображена у деклараціях доброчесності, став одним із ключових під час співбесіди, оскільки продемонстрував різне розуміння кандидатом і Етичною радою обсягу обов'язку щодо розкриття інформації у декларації.

З правової точки зору йдеться про адміністративні стягнення, які самі по собі не свідчать про недоброчесність особи. Кандидат пояснював відсутність відповідних відомостей тлумаченням вимог декларації. Натомість члени Етичної ради поставили під сумнів достатність таких пояснень, вказавши на ширший зміст деклараційного обов'язку. Тобто, у процедурі добору до Вищої ради правосуддя предметом оцінювання стає не факт притягнення до адміністративної відповідальності, скільки повнота розкриття відповідної інформації, послідовність пояснень кандидата та їх відповідність вимогам декларації доброчесності.

Рішення щодо відповідності Івана Назарова критеріям професійної етики та доброчесності Етична рада ухвалить після завершення оцінювання. Від того, як саме буде оцінено повноту виконання деклараційного обов’язку та чи буде застосовано єдиний стандарт до всіх кандидатів, значною мірою залежить довіра до самої процедури добору членів Вищої ради правосуддя. Якщо аналогічні обставини оцінюватимуться по-різному щодо різних кандидатів, це може поставити питання про послідовність практики Етичної ради та відповідність принципу рівності перед законом.

Аналіз співбесіди кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ Миколи Кучерявенко в попередньому матеріалі: Знищені розписки на $180 000 та майно поважної матері: досьє кандидата до ВРП Миколи Кучерявенко.

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