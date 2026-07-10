Хто може звільнитися зі служби під час війни: повний перелік законних підстав

Право на звільнення можуть надати стан здоров'я, сімейні обставини, вік та інші визначені законом випадки.

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В Україні окремі категорії військовослужбовців мають право на звільнення з військової служби навіть під час дії воєнного стану. Законодавство визначає перелік підстав, за яких це можливо, а також порядок оформлення такого звільнення.

За яких умов можна звільнитися зі служби

Однією з підстав для звільнення є досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Після досягнення встановленого законом віку військовослужбовець має право бути звільненим.

Також підставою може стати стан здоров'я. Для цього необхідний висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, тимчасову непридатність із переоглядом у випадках, передбачених законодавством, або непридатність до проходження служби за окремими спеціальностями чи в певних умовах.

Які сімейні обставини дають право на звільнення

Підставою для звільнення можуть бути окремі сімейні обставини. Зокрема, це необхідність постійного догляду за дружиною, чоловіком, дитиною або батьками за наявності відповідного медичного висновку.

Також право на звільнення можуть мати військовослужбовці, які виховують дитину з інвалідністю, утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, самостійно виховують дитину до повноліття або втратили чи мають безвісти зниклих близьких родичів під час захисту України.

Крім того, законодавство передбачає й інші випадки, що можуть бути підставою для звільнення.

Інші підстави для звільнення

До інших підстав належать звільнення з полону, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, призначення на посади, несумісні з проходженням військової служби, а також інші випадки, прямо визначені законами України.

Який порядок звільнення

Як пояснює Рівненський обласний ТЦК та СП, для оформлення звільнення військовослужбовець має подати рапорт на ім'я безпосереднього командира.

Після цього необхідно отримати наказ про звільнення, здати посаду, зброю, боєприпаси та інше військове майно, пройти відповідні служби за обхідним листом і після завершення оформлення бути виключеним зі списків особового складу військової частини.

Водночас наголошується, що для кожної підстави передбачений окремий перелік документів, які необхідно додати до рапорту для підтвердження права на звільнення.

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