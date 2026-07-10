  1. В Украине

Кто может уволиться со службы во время войны: полный перечень законных оснований

17:09, 10 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Право на увольнение может быть обусловлено состоянием здоровья, семейными обстоятельствами, возрастом и другими случаями, предусмотренными законом.
Кто может уволиться со службы во время войны: полный перечень законных оснований
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине отдельные категории военнослужащих имеют право на увольнение с военной службы даже во время действия военного положения. Законодательство определяет перечень оснований, при которых это возможно, а также порядок оформления такого увольнения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

При каких условиях можно уволиться со службы

Одним из оснований для увольнения является достижение предельного возраста пребывания на военной службе. По достижении установленного законом возраста военнослужащий имеет право на увольнение.

Также основанием может стать состояние здоровья. Для этого необходимо заключение военно-медицинской комиссии о негодности к военной службе, временной негодности с повторным освидетельствованием в случаях, предусмотренных законодательством, или негодности к прохождению службы по отдельным специальностям или в определенных условиях.

Какие семейные обстоятельства дают право на увольнение

Основанием для увольнения могут быть отдельные семейные обстоятельства. В частности, это необходимость постоянного ухода за женой, мужем, ребенком или родителями при наличии соответствующего медицинского заключения.

Также право на увольнение могут иметь военнослужащие, воспитывающие ребенка с инвалидностью, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка до совершеннолетия или потерявшие либо имеющие без вести пропавших близких родственников во время защиты Украины.

Кроме того, законодательство предусматривает и другие случаи, которые могут служить основанием для увольнения.

Другие основания для увольнения

К другим основаниям относятся освобождение из плена, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, назначение на должности, несовместимые с прохождением военной службы, а также другие случаи, прямо определенные законами Украины.

Каков порядок увольнения

Как поясняет Ровенский областной ТЦК и СП, для оформления увольнения военнослужащий должен подать рапорт на имя непосредственного командира.

После этого необходимо получить приказ об увольнении, сдать должность, оружие, боеприпасы и другое военное имущество, пройти соответствующие службы по обходному листу и после завершения оформления быть исключенным из списков личного состава воинской части.

При этом отмечается, что для каждого основания предусмотрен отдельный перечень документов, которые необходимо приложить к рапорту для подтверждения права на увольнение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные увольнение военнослужащие военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто платит за коррупционеров: финансовый мониторинг залогов по проекту 15388

Как обязательная верификация источников залога и обнародование данных о залогодателях изменит стратегию защиты по делам НАБУ и САП.

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Новые правила бронирования для бизнеса: что изменилось для строителей, перевозчиков и туроператоров

Строительные компании, перевозчики, туроператоры и предприятия, привлеченные к восстановлению и строительству фортификаций получили новые требования к договорам, опыту работы, кадровому обеспечению и документам, подтверждающим соответствие.

Конфискат под цифровым контролем: вернуть исполнительное производство из архива и не дать должнику спрятать активы теперь можно в один клик

Новый совместный приказ Министерства юстиции и Министерства финансов переводит процедуру распоряжения конфискованным таможней имуществом в цифровой формат.

Валютная ловушка для украинцев за границей: почему лимиты НБУ 2022 года стали проблемой в 2026-м

Валютные лимиты НБУ для remote-работников: налоги в Украине, расходы — в валюте.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]