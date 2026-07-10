Кто может уволиться со службы во время войны: полный перечень законных оснований

Право на увольнение может быть обусловлено состоянием здоровья, семейными обстоятельствами, возрастом и другими случаями, предусмотренными законом.

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В Украине отдельные категории военнослужащих имеют право на увольнение с военной службы даже во время действия военного положения. Законодательство определяет перечень оснований, при которых это возможно, а также порядок оформления такого увольнения.

При каких условиях можно уволиться со службы

Одним из оснований для увольнения является достижение предельного возраста пребывания на военной службе. По достижении установленного законом возраста военнослужащий имеет право на увольнение.

Также основанием может стать состояние здоровья. Для этого необходимо заключение военно-медицинской комиссии о негодности к военной службе, временной негодности с повторным освидетельствованием в случаях, предусмотренных законодательством, или негодности к прохождению службы по отдельным специальностям или в определенных условиях.

Какие семейные обстоятельства дают право на увольнение

Основанием для увольнения могут быть отдельные семейные обстоятельства. В частности, это необходимость постоянного ухода за женой, мужем, ребенком или родителями при наличии соответствующего медицинского заключения.

Также право на увольнение могут иметь военнослужащие, воспитывающие ребенка с инвалидностью, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка до совершеннолетия или потерявшие либо имеющие без вести пропавших близких родственников во время защиты Украины.

Кроме того, законодательство предусматривает и другие случаи, которые могут служить основанием для увольнения.

Другие основания для увольнения

К другим основаниям относятся освобождение из плена, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, назначение на должности, несовместимые с прохождением военной службы, а также другие случаи, прямо определенные законами Украины.

Каков порядок увольнения

Как поясняет Ровенский областной ТЦК и СП, для оформления увольнения военнослужащий должен подать рапорт на имя непосредственного командира.

После этого необходимо получить приказ об увольнении, сдать должность, оружие, боеприпасы и другое военное имущество, пройти соответствующие службы по обходному листу и после завершения оформления быть исключенным из списков личного состава воинской части.

При этом отмечается, что для каждого основания предусмотрен отдельный перечень документов, которые необходимо приложить к рапорту для подтверждения права на увольнение.

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