Чтобы официально ввести новую профессию, придется доказать необходимость в ней: как меняют рынок труда

Для появления новых профессиональных квалификаций потребуется подтверждение потребности работодателей, а профессиональные стандарты будут проверять на сходство с уже действующими.

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Правительство комплексно пересмотрело правила функционирования Национальной системы квалификаций. В частности, обновлен порядок разработки и пересмотра профессиональных стандартов, изменены процедуры ведения Единого реестра квалификаций, а также уточнены правила присвоения профессиональных квалификаций учреждениями высшего образования.

Среди ключевых нововведений — новые требования к разработчикам профессиональных стандартов, проверка их на сходство с действующими документами, интеграция международных и европейских классификаторов, а также расширение информации, которая будет содержаться в государственном реестре.

Кабинет Министров принял постановление № 894 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно совершенствования функционирования Национальной системы квалификаций».

Документ вносит изменения сразу в несколько правительственных постановлений, регулирующих разработку профессиональных стандартов, присвоение профессиональных квалификаций и ведение Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий.

Действующие профессиональные стандарты останутся в силе до утверждения новых

Постановление предусматривает переходный механизм для уже утвержденных профессиональных стандартов.

Профессиональные стандарты, разработанные по старой структуре, не утратят силу после вступления постановления в законную силу. Они будут действовать до момента утверждения новых профессиональных стандартов. В то же время все последующие изменения в них будут вноситься уже в соответствии с обновленной структурой.

Отдельно определена судьба проектов профессиональных стандартов, которые до вступления постановления в силу уже были вынесены на публичное общественное обсуждение. Такие проекты завершат процедуру проверки, утверждения и внесения в Единый реестр квалификаций по правилам, действовавшим до принятия новых изменений.

Изменен порядок разработки профессиональных стандартов

Правительство существенно пересмотрело процедуру создания профессиональных стандартов.

Теперь решение об их разработке будет оформляться в виде заявки, которая будет подаваться в Национальное агентство квалификаций в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи.

Установлено, что профессиональный стандарт будет разрабатываться исключительно для отдельной полной профессиональной квалификации. Если же такая профессиональная квалификация еще отсутствует в Едином реестре квалификаций — Классификаторе профессий, разработчик должен будет дополнительно предоставить:

обоснование необходимости создания новой профессиональной квалификации;

подтверждение от работодателей о потребности в ней на национальном или региональном рынке труда.

Исключение сделано только для отраслевых советов по разработке профессиональных стандартов.

Национальное агентство квалификаций будет проверять новые заявки

Документ детализирует полномочия Национального агентства квалификаций.

В течение 10 рабочих дней после получения заявки относительно новой профессиональной квалификации агентство должно:

проверить правильность оформления документов;

убедиться в отсутствии аналогичного профессионального стандарта или уже зарегистрированной заявки;

рассмотреть обоснование необходимости новой квалификации;

проверить наличие подтверждения от работодателей о потребности в соответствующей профессии.

Если документы соответствуют требованиям, заявка регистрируется, ей присваивается номер, а информация публикуется на официальном веб-ресурсе агентства.

В то же время агентство откажет в регистрации, если:

заявка оформлена с нарушением требований;

аналогичный профессиональный стандарт уже существует либо в отношении него зарегистрирована заявка;

отсутствуют необходимые обоснования или подтверждения работодателей.

Об отказе заявителя будут уведомлять с указанием причин в течение 10 рабочих дней.

Информация о разработке стандартов будет публиковаться на веб-ресурсе агентства

Одним из концептуальных изменений стал перенос большинства информационных процедур из Реестра на официальный веб-ресурс Национального агентства квалификаций.

Именно там теперь будут публиковаться:

информация о зарегистрированных заявках;

изменения к ним;

продление сроков разработки;

отмена заявок;

другие сведения, сопровождающие процесс подготовки профессиональных стандартов.

Также установлено, что по обращению разработчика срок подготовки проекта профессионального стандарта может быть продлен, но не более чем на шесть календарных месяцев. Если же проект не будет подан в установленный срок, разработчик в течение года не сможет повторно подать заявку относительно той же профессиональной квалификации и соответствующего кода ISCO.

Профессиональные стандарты будут проверять на сходство

Впервые вводится механизм проверки профессиональных стандартов на сходство содержания.

После получения утвержденного профессионального стандарта Национальное агентство квалификаций в течение 12 рабочих дней будет проводить техническую проверку его содержания (при наличии технической возможности).

Если будет установлено, что раздел «Описание трудовых функций» совпадает с другим профессиональным стандартом более чем на 40%, агентство откажет в регистрации такого стандарта и вернет его разработчику для повторного прохождения всей процедуры доработки.

Отдельно урегулирован вопрос профессиональных стандартов, содержащих информацию с ограниченным доступом. В таком случае в Реестр будут вноситься только их реквизиты с соответствующей отметкой, а доступ к самому документу будет осуществляться в соответствии с законодательством об информации с ограниченным доступом. Профессиональный стандарт будет вступать в силу со дня его внесения в Реестр.

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