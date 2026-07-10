Щоб офіційно запровадити нову професію, доведеться довести потребу в ній: як змінюють ринок праці

Для появи нових професійних кваліфікацій вимагатимуть підтвердження потреби роботодавців, а професійні стандарти перевірятимуть на схожість із уже чинними.

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Уряд комплексно переглянув правила функціонування Національної системи кваліфікацій. Зокрема, оновлено порядок розроблення й перегляду професійних стандартів, змінено процедури ведення Єдиного реєстру кваліфікацій, а також уточнено правила присвоєння професійних кваліфікацій закладами вищої освіти.

Серед ключових нововведень — нові вимоги до розробників професійних стандартів, перевірка їх на схожість із чинними документами, інтеграція міжнародних та європейських класифікаторів і розширення інформації, яка міститиметься в державному реєстрі.

Кабмін ухвалив постанову №894 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення функціонування Національної системи кваліфікацій».

Документ вносить зміни одразу до кількох урядових постанов, які регулюють розроблення професійних стандартів, присвоєння професійних кваліфікацій та ведення Єдиного реєстру кваліфікацій — Класифікатора професій.

Діючі професійні стандарти залишаться чинними до затвердження нових

Постанова передбачає перехідний механізм для вже затверджених професійних стандартів.

Професійні стандарти, розроблені за старою структурою, не втратять чинності після набрання постановою законної сили. Вони діятимуть до моменту затвердження нових професійних стандартів. Водночас усі подальші зміни до них здійснюватимуться вже відповідно до оновленої структури.

Окремо визначено долю проєктів професійних стандартів, які до набрання чинності постановою вже були винесені на публічне громадське обговорення. Такі проєкти завершуватимуть процедуру перевірки, затвердження та внесення до Єдиного реєстру кваліфікацій за правилами, які діяли до ухвалення нових змін.

Змінено порядок розроблення професійних стандартів

Уряд суттєво переглянув процедуру створення професійних стандартів.

Відтепер рішення про їх розроблення оформлюватиметься у вигляді заявки, яка подаватиметься до Національного агентства кваліфікацій в електронній формі із застосуванням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису.

Встановлено, що професійний стандарт розроблятиметься виключно для окремої повної професійної кваліфікації. Якщо ж така професійна кваліфікація ще відсутня у Єдиному реєстрі кваліфікацій — Класифікаторі професій, розробник повинен буде додатково надати:

обґрунтування необхідності створення нової професійної кваліфікації;

підтвердження від роботодавців щодо потреби в ній на національному або регіональному ринку праці.

Виняток зроблено лише для галузевих рад із розроблення професійних стандартів.

Національне агентство кваліфікацій перевірятиме нові заявки

Документ деталізує повноваження Національного агентства кваліфікацій.

Протягом 10 робочих днів після отримання заявки щодо нової професійної кваліфікації агентство повинно:

перевірити правильність оформлення документів;

переконатися у відсутності аналогічного професійного стандарту або вже зареєстрованої заявки;

опрацювати обґрунтування необхідності нової кваліфікації;

перевірити наявність підтвердження від роботодавців про потребу у відповідній професії.

Якщо документи відповідають вимогам, заявка реєструється, їй присвоюється номер, а інформація оприлюднюється на офіційному вебресурсі агентства.

Водночас агентство відмовить у реєстрації, якщо:

заявка оформлена з порушенням вимог;

аналогічний професійний стандарт уже існує або щодо нього зареєстровано заявку;

відсутні необхідні обґрунтування чи підтвердження роботодавців.

Про відмову заявника повідомлятимуть із зазначенням причин протягом 10 робочих днів.

Інформацію про розроблення стандартів публікуватимуть на вебресурсі агентства

Однією з концептуальних змін стало перенесення більшості інформаційних процедур із Реєстру на офіційний вебресурс Національного агентства кваліфікацій.

Саме там тепер оприлюднюватимуться:

інформація про зареєстровані заявки;

зміни до них;

продовження строків розроблення;

скасування заявок;

інші відомості, що супроводжують процес підготовки професійних стандартів.

Також встановлено, що за зверненням розробника строк підготовки проєкту професійного стандарту може бути продовжений, але не більше ніж на шість календарних місяців. Якщо ж проєкт не буде подано у визначений строк, розробник протягом року не зможе повторно подати заявку щодо тієї самої професійної кваліфікації та відповідного коду ISCO.

Професійні стандарти перевірятимуть на схожість

Вперше запроваджується механізм перевірки професійних стандартів на схожість змісту.

Після отримання затвердженого професійного стандарту Національне агентство кваліфікацій протягом 12 робочих днів проводитиме технічну перевірку його змісту (за наявності технічної можливості).

Якщо буде встановлено, що розділ «Опис трудових функцій» збігається з іншим професійним стандартом більш ніж на 40%, агентство відмовить у реєстрації такого стандарту та поверне його розробнику для повторного проходження всієї процедури доопрацювання.

Окремо врегульовано питання професійних стандартів, що містять інформацію з обмеженим доступом. У такому разі до Реєстру вноситимуться лише їх реквізити із відповідною позначкою, а доступ до самого документа здійснюватиметься відповідно до законодавства про інформацію з обмеженим доступом. Професійний стандарт набуватиме чинності з дня його внесення до Реєстру.

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