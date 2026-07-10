У Резерв+ відновили оформлення відстрочки за інвалідністю та оновлення даних онлайн

Користувачі знову можуть подати заяву на відстрочку та оновити дані про інвалідність через державні реєстри.

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У застосунку Резерв+ знову стали доступними сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні інформаційні системи.

Відтепер користувачі знову можуть:

подати заяву на відстрочку від мобілізації на підставі інвалідності;

оновити дані про інвалідність в онлайн-режимі.

Крім того, оператори територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки знову отримали можливість перевіряти відповідні відомості через державні реєстри.

У Міноборони пояснили, що тимчасове призупинення роботи цих сервісів було необхідним для запобігання помилкам під час обробки заяв. Причиною стали некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери, які могли впливати на правильність опрацювання інформації.

Як відомо, функція подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності та оновлення відповідних даних онлайн була недоступна із 24 червня.

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