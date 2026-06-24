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Резерв+ тимчасово припинив прийом заяв на відстрочку за інвалідністю: що слід знати

08:12, 24 червня 2026
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У Резерв+ тимчасово призупинили роботу частини сервісів для людей з інвалідністю.
Резерв+ тимчасово припинив прийом заяв на відстрочку за інвалідністю: що слід знати
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Функція подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності та оновлення відповідних даних онлайн наразі недоступна. Про це повідомляє Міноборони.

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Так, в застосунку Резерв+ тимчасово призупинено роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні інформаційні системи.

Як пояснили у відомстві, обмеження запровадили для того, щоб уникнути помилок під час обробки заяв через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери.

Тимчасово можуть бути недоступними такі послуги:

  • подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності;
  • оновлення даних про інвалідність в онлайн-режимі;
  • перевірка відповідних відомостей операторами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Міноборони наголосили, що технічні обмеження не впливають на вже оформлені відстрочки та не скасовують права громадян на їх отримання за наявності законних підстав.

Після відновлення стабільного обміну даними між реєстрами всі сервіси знову стануть доступними в Резерв+. Про відновлення роботи послуг користувачів пообіцяли повідомити додатково.

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ТЦК міноборони мобілізація відстрочка Резерв+ військовозобов'язаний Оберіг інвалідність

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