Резерв+ временно прекратил прием заявлений на отсрочку по инвалидности: что следует знать
Функция подачи заявления на отсрочку по основанию инвалидности и обновления соответствующих данных онлайн в настоящее время недоступна. Об этом сообщает Минобороны.
Так, в приложении Резерв+ временно приостановлена работа отдельных сервисов, которые требуют подтверждения данных об инвалидности через другие государственные информационные системы.
Как пояснили в ведомстве, ограничения введены для того, чтобы избежать ошибок при обработке заявлений из-за некорректной работы реестров социальной сферы.
Временно могут быть недоступны следующие услуги:
- подача заявления на отсрочку от мобилизации по основанию инвалидности;
- обновление данных об инвалидности в онлайн-режиме;
- проверка соответствующих сведений операторами территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В Минобороны подчеркнули, что технические ограничения не влияют на уже оформленные отсрочки и не отменяют права граждан на их получение при наличии законных оснований.
После восстановления стабильного обмена данными между реестрами все сервисы снова станут доступны в Резерв+. О восстановлении работы услуг пользователей пообещали сообщить дополнительно.
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