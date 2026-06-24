Резерв+ временно прекратил прием заявлений на отсрочку по инвалидности: что следует знать

В Резерв+ временно приостановили работу части сервисов для людей с инвалидностью.

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Функция подачи заявления на отсрочку по основанию инвалидности и обновления соответствующих данных онлайн в настоящее время недоступна. Об этом сообщает Минобороны.

Так, в приложении Резерв+ временно приостановлена работа отдельных сервисов, которые требуют подтверждения данных об инвалидности через другие государственные информационные системы.

Как пояснили в ведомстве, ограничения введены для того, чтобы избежать ошибок при обработке заявлений из-за некорректной работы реестров социальной сферы.

Временно могут быть недоступны следующие услуги:

подача заявления на отсрочку от мобилизации по основанию инвалидности;

обновление данных об инвалидности в онлайн-режиме;

проверка соответствующих сведений операторами территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Минобороны подчеркнули, что технические ограничения не влияют на уже оформленные отсрочки и не отменяют права граждан на их получение при наличии законных оснований.

После восстановления стабильного обмена данными между реестрами все сервисы снова станут доступны в Резерв+. О восстановлении работы услуг пользователей пообещали сообщить дополнительно.

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