Венгрия заблокировала следующий этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

Будапешт стал единственной страной, которая не поддержала общую позицию 27 государств Евросоюза.

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Венгрия стала единственной страной ЕС, которая заблокировала согласование общей позиции 27 государств-членов, необходимой для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в Евросоюз, сообщает Politico.

По данным двух дипломатов ЕС, Будапешт отложил ключевой процедурный этап, который должен был обеспечить дальнейший прогресс в переговорах о расширении. В связи с этим вопрос будет повторно рассмотрен на следующей неделе.

Украина и Молдова ранее достигли важной вехи на пути в ЕС, когда 15 июня все государства блока единогласно поддержали открытие первого официального переговорного раздела для обеих стран. В то же время процесс остается политически взаимосвязанным, и продвижение одной заявки невозможно без другой.

Как пишут СМИ, Киев и Кишинев рассчитывают на ускорение процесса евроинтеграции. В частности, вице-премьер-министр Украины Тарас Качка ранее заявлял POLITICO, что Украина стремится открыть все шесть переговорных кластеров к середине июля.

Однако этот график оказался под угрозой после того, как Венгрия во вторник выступила против направления совместного письма в Европейский совет и Еврокомиссию от имени всех 27 стран ЕС с изложением согласованной позиции относительно следующих шагов в переговорах. Для принятия такого решения требуется единодушие, которое обеспечить не удалось.

Пресс-секретарь Постоянного представительства Венгрии в Брюсселе не прокомментировал ситуацию.

По данным дипломатов, позиция Будапешта соответствует сдержанному подходу к евроинтеграции Украины. Хотя венгерская сторона не возражала против открытия первого кластера, она настаивала на изменении формулировок в документах ЕС, в частности в отношении темпов возможного вступления Украины в ЕС.

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