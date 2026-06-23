Угорщина заблокувала наступний крок у переговорах щодо вступу України до ЄС

Будапешт став єдиною країною, яка не підтримала спільну позицію 27 держав Євросоюзу.

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Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка заблокувала погодження спільної позиції 27 держав-членів, необхідної для відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу, повідомляє Politico.

За даними двох дипломатів ЄС, Будапешт відтермінував ключовий процедурний етап, що мав забезпечити подальший прогрес у переговорах про розширення. Через це питання буде повторно розглянуте наступного тижня.

Україна та Молдова раніше досягли важливої віхи на шляху до ЄС, коли 15 червня всі держави блоку одноголосно підтримали відкриття першого офіційного переговорного розділу для обох країн. Водночас процес залишається політично пов’язаним, і просування однієї заявки неможливе без іншої.

Як пише ЗМІ, Київ і Кишинів розраховують на пришвидшення євроінтеграційного процесу. Зокрема, віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка раніше заявляв POLITICO, що Україна прагне відкрити всі шість переговорних кластерів до середини липня.

Однак цей графік опинився під загрозою після того, як Угорщина у вівторок виступила проти надсилання спільного листа до Європейської ради та Єврокомісії від імені всіх 27 країн ЄС із викладенням узгодженої позиції щодо наступних кроків у переговорах. Для ухвалення такого рішення потрібна одностайність, яку забезпечити не вдалося.

Речник Постійного представництва Угорщини в Брюсселі не надав коментаря щодо ситуації.

За даними дипломатів, позиція Будапешта відповідає стриманому підходу до євроінтеграції України. Хоча угорська сторона не заперечувала проти відкриття першого кластеру, вона наполягала на зміні формулювань у документах ЄС, зокрема щодо швидкості можливого членства України.

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