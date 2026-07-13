Як безпечно їздити на електросамокаті без ДТП: яких правил потрібно дотримуватися

Електросамокат є зручним видом пересування, однак він як і решта транспорту потребує відповідального ставлення та дотримання правил дорожнього руху.

Фото: Ernest Ojeh/Unsplash

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Патрульна поліція нагадала правила безпечного пересування на електросамокатах та закликала користувачів дотримуватися основних вимог, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій на дорозі.

Правоохоронці підготували рекомендації для водіїв електросамокатів.

Зокрема, радять:

Один самокат — одна людина.

Дотримуватися безпечної швидкості.

Переходьте дорогу лише пішки. Перед перетином проїзної частини необхідно зійти із самоката та перейти дорогу як пішохід.

Окрім того, варто використовувати захисне спорядження.

Електросамокат є зручним видом пересування, однак він як і решта транспорту потребує відповідального ставлення та дотримання правил дорожнього руху.

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