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Як безпечно їздити на електросамокаті без ДТП: яких правил потрібно дотримуватися

22:18, 13 липня 2026
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Електросамокат є зручним видом пересування, однак він як і решта транспорту потребує відповідального ставлення та дотримання правил дорожнього руху.
Як безпечно їздити на електросамокаті без ДТП: яких правил потрібно дотримуватися
Фото: Ernest Ojeh/Unsplash
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Патрульна поліція нагадала правила безпечного пересування на електросамокатах та закликала користувачів дотримуватися основних вимог, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій на дорозі.

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Правоохоронці підготували рекомендації для водіїв електросамокатів.

Зокрема, радять:

  • Один самокат — одна людина.
  • Дотримуватися безпечної швидкості.
  • Переходьте дорогу лише пішки. Перед перетином проїзної частини необхідно зійти із самоката та перейти дорогу як пішохід.

Окрім того, варто використовувати захисне спорядження.

Електросамокат є зручним видом пересування, однак він як і решта транспорту потребує відповідального ставлення та дотримання правил дорожнього руху.

Раніше ми писали, чи можуть оштрафувати батьків за ДТП, яку спричинила 14-річна дитина на електросамокаті.

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