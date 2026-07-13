Переплата пенсії у липні: кого ПФУ зобов'яже повернути отримані кошти

Пенсійний фонд назвав обставини, за яких пенсіонерам доведеться повернути переплату пенсії, якщо вони не повідомлять про зміни у своєму статусі.

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Пенсійний фонд закликав пенсіонерів своєчасно повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на розмір пенсійних виплат. Якщо цього не зробити, може виникнути переплата, яку згодом доведеться повернути, а в окремих випадках — навіть за рішенням суду.

Сума пенсії визначається з урахуванням індивідуальних обставин кожного одержувача. Якщо людина не повідомляє про зміни, фонд може й надалі виплачувати кошти у більшому розмірі, ніж це передбачено законодавством.

Водночас ПФУ регулярно звіряє інформацію з іншими державними реєстрами, тому зміни в статусі пенсіонера рано чи пізно будуть виявлені. У такому разі надміру виплачені кошти підлягають поверненню.

Якщо пенсіонер відмовиться зробити це добровільно, ПФУ має право звернутися до суду для їх стягнення.

Які зміни необхідно повідомляти

На розмір пенсії можуть впливати різні життєві обставини. Серед них:

офіційне працевлаштування або державна реєстрація фізичної особи-підприємця, через що окремі доплати та надбавки для непрацюючих пенсіонерів припиняються;

звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності, що може відновити право на відповідні доплати;

повторне працевлаштування за спеціальністю для осіб, які отримують пенсію за вислугу років. У такому випадку виплата такої пенсії припиняється;

зміна місця проживання, якщо вона впливає на право отримувати регіональні надбавки, зокрема для жителів гірських територій або зон радіоактивного забруднення;

набуття або втрата пільгового статусу, наприклад статусу ветерана війни, що змінює порядок нарахування пенсійних виплат;

припинення обставин, які давали право на окремі види пенсій чи доплат. Зокрема, надбавка на утримання неповнолітньої дитини припиняється після працевлаштування пенсіонера, а пенсія у зв'язку з втратою годувальника для дитини може бути скасована після завершення навчання або переведення з денної форми на заочну.

Крім того, переплата може виникнути не лише з вини пенсіонера. Такі ситуації можливі й тоді, коли роботодавець подає до Пенсійного фонду недостовірні відомості про страховий стаж або заробітну плату працівника.

Як уникнути переплати

У ПФУ наголошують, що закон зобов'язує повернути всі кошти, виплачені без законних підстав через приховування інформації або подання недостовірних даних. Повернення може бути добровільним, а якщо цього не відбудеться — кошти стягуватимуть у судовому порядку.

Повідомити Пенсійний фонд про зміни необхідно не пізніше ніж через 10 днів після їх виникнення.

Зробити це можна двома способами:

особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

подати відповідну заяву через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

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