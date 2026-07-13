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Кір Стармер: після припинення вогню свої сили готові розгорнути в Україні 25 країн

21:49, 13 липня 2026
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Кір Стармер також заявив про необхідність продовжувати і економічний тиск на Росію.
Кір Стармер: після припинення вогню свої сили готові розгорнути в Україні 25 країн
Фото: AP
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання Коаліції охочих 13 липня заявив, що Британія разом з союзниками завершила підготовку плану розгортання багатонаціональних сил в Україні після досягнення стійкого припинення вогню.

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За його словами, до цієї ініціативи вже долучилися 25 країн.

«В нас є чіткий план, який ми розробили щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні. 25 націй беруть у цьому участь, які готові буквально за кілька днів сталого припинення вогню, ми готові розгорнутися. Це розгортання було затверджено тут, в Парижі, в січні, і ми маємо дуже солідну підтримку цих заходів», - зазначив він.

Також Стармер заявив про необхідність продовжувати і економічний тиск на Росію.

«Ми повинні більше тиснути на Росію, просуваючись, зокрема, щодо посилення санкцій», – зазначив він.

Ще Стармер додав, що Кремль не досягне своїх цілей, а переговори можуть розпочатися лише після встановлення стійкого припинення вогню і за наявності надійних гарантій безпеки для України.

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Україна війна Велика Британія

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