Експорт зброї за кордон: гроші від видачі дозволів спрямують на виплати військовим і закупівлю техніки

Законопроєкт передбачає, що кошти від оформлення документів у сфері державного експортного контролю розподілятимуть порівну між закупівлею озброєння та виплатами військовим.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15400, який пропонує тимчасово змінити порядок використання коштів, отриманих від оформлення документів у сфері державного експортного контролю. Йдеться про плату за видачу дозволів, висновків та інших документів, необхідних для експорту товарів військового призначення та подвійного використання.

Чому виникла ініціатива

Необхідність внесення змін пов’язана з тим, що після ухвалення Кабінетом Міністрів постанови №875 від 1 липня 2026 року в Україні запроваджено оновлений порядок міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання під час воєнного стану. Це фактично відкриває можливість контрольованого експорту окремої продукції українського оборонно-промислового комплексу за умови, що першочергово забезпечуються потреби Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони.

Очікується, що через це підприємства частіше звертатимуться за оформленням дозвільних документів, а отже, збільшаться надходження від плати за їх видачу. На думку авторів законопроєкту, ці кошти мають бути безпосередньо пов'язані з фінансуванням оборони, оскільки вони надходитимуть завдяки діяльності оборонно-промислового комплексу та експорту військової продукції.

Що пропонують змінити

Законопроєктом пропонується доповнити розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу новим пунктом.

Він передбачає, що з 1 серпня 2026 року і до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, плата за оформлення та видачу документів у галузі державного експортного контролю в повному обсязі зараховуватиметься до спеціального фонду Державного бюджету.

Отримані кошти пропонують спрямовувати Міністерству оборони України у порядку, який визначить Кабінет Міністрів.

Передбачається такий розподіл:

50% — на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;

— на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки; 50% — на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Який фінансовий ефект очікують

Реалізація законопроєкту збільшить доходи спеціального фонду державного бюджету та дозволить профінансувати додаткові оборонні видатки.

Водночас точний обсяг майбутніх надходжень наразі оцінити неможливо. Він залежатиме від того, коли повною мірою запрацює новий механізм експорту, скільки підприємств звертатимуться за дозвільними документами, наскільки виробники будуть готові до експорту, а також від рівня забезпечення внутрішніх потреб Збройних сил України та інших сил безпеки.

На думку ініціаторів законопроєкту, його ухвалення дозволить створити додаткове джерело фінансування оборонної сфери без підвищення податкового навантаження.

Крім того, законопроєкт має забезпечити цільове використання коштів, посилити зв'язок між розвитком українського оборонного експорту та фінансуванням обороноздатності держави, а також підвищити прозорість механізму контрольованого експорту товарів військового призначення і подвійного використання.

Фактично йдеться про те, щоб кошти, які держава отримуватиме від оформлення експорту продукції оборонно-промислового комплексу, поверталися на фінансування Збройних Сил України.

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