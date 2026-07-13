Экспорт оружия за границу: деньги от выдачи разрешений направят на выплаты военным и закупку техники

Законопроект предусматривает, что средства, полученные от оформления документов в сфере государственного экспортного контроля, будут распределяться поровну между закупкой вооружения и выплатой денежного обеспечения военнослужащим.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15400, который предлагает временно изменить порядок использования средств, полученных от оформления документов в сфере государственного экспортного контроля. Речь идет о плате за выдачу разрешений, заключений и других документов, необходимых для экспорта товаров военного назначения и двойного назначения.

Почему возникла инициатива

Необходимость внесения изменений связана с тем, что после принятия Кабинетом Министров постановления №875 от 1 июля 2026 года в Украине введен обновленный порядок международных передач товаров военного назначения и двойного использования в период действия военного положения. Это фактически открывает возможность контролируемого экспорта отдельных видов продукции украинского оборонно-промышленного комплекса при условии, что в первую очередь будут обеспечены потребности Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны.

Ожидается, что благодаря этому предприятия будут чаще обращаться за оформлением разрешительных документов, а следовательно, возрастут поступления от платы за их выдачу. По мнению авторов законопроекта, эти средства должны быть непосредственно связаны с финансированием обороны, поскольку будут поступать благодаря деятельности оборонно-промышленного комплекса и экспорту военной продукции.

Что предлагают изменить

Законопроектом предлагается дополнить раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса новым пунктом.

Он предусматривает, что с 1 августа 2026 года и до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, плата за оформление и выдачу документов в сфере государственного экспортного контроля будет в полном объеме зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета.

Полученные средства предлагается направлять Министерству обороны Украины в порядке, который определит Кабинет Министров.

Предусматривается следующее распределение:

50% — на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники;

50% — на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Какой финансовый эффект ожидают

Реализация законопроекта увеличит доходы специального фонда государственного бюджета и позволит профинансировать дополнительные расходы на оборону.

В то же время точный объем будущих поступлений пока оценить невозможно. Он будет зависеть от того, когда в полном объеме заработает новый механизм экспорта, сколько предприятий будут обращаться за разрешительными документами, насколько производители будут готовы к экспорту, а также от уровня обеспечения внутренних потребностей Вооруженных сил Украины и других сил безопасности.

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит создать дополнительный источник финансирования оборонной сферы без увеличения налоговой нагрузки.

Кроме того, законопроект должен обеспечить целевое использование средств, усилить связь между развитием украинского оборонного экспорта и финансированием обороноспособности государства, а также повысить прозрачность механизма контролируемого экспорта товаров военного назначения и двойного использования.

Фактически речь идет о том, чтобы средства, которые государство будет получать от оформления экспорта продукции оборонно-промышленного комплекса, возвращались на финансирование Вооруженных Сил Украины.

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