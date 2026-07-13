Не все подарки облагаются налогом: кто должен платить и какие существуют лимиты

Правило применяется к предметам и товарам, сертификатам, призам и т.п.

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В Украине не все подарки подлежат налогообложению. Размер налога зависит от стоимости подарка и того, кто именно его сделал.

Согласно статье 165 Налогового кодекса Украины, в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход физического лица не включается стоимость подарков в части, которая не превышает 25% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

В 2026 году необлагаемая сумма составляет 2 161,75 грн. Если стоимость подарка не превышает этот размер, декларировать его и уплачивать налог не нужно.

Льгота распространяется на предметы, товары, сертификаты, призы и другие подарки. Вместе с тем она не применяется к денежным подаркам — средства облагаются налогом на общих основаниях независимо от суммы.

Размер налогового обязательства зависит от статуса дарителя. Если подарок получен от члена семьи первой и второй степени родства — детей, мужа или жены, родителей, родных братьев и сестер, бабушки или дедушки — ставка налога составляет 0%.

В случае получения подарка от постороннего лица или дальнего родственника применяется ставка 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Если подарок поступил от нерезидента Украины, получатель должен уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

В большинстве случаев обязанность по декларированию дохода и уплате налога возлагается на получателя подарка. Если же подарок предоставляет юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель или компания своему работнику, налоговым агентом выступает работодатель. Именно он должен выполнить требования налогового законодательства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», иностранцы, которые получают в наследство или в подарок имущество от граждан Украины, должны учитывать особые правила налогообложения. Перед оформлением наследства или договора дарения необходимо не только уплатить налоги, но и подтвердить это документально. В противном случае нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство или удостоверить договор дарения.

Согласно пункту 174.6 статьи 174 Налогового кодекса Украины, подарок в виде имущества, который нерезидент получает от резидента Украины, облагается налогом по тем же правилам, что и наследство.