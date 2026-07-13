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Как мобилизованным ФЛП получить освобождение от уплаты ЕСВ

15:33, 13 июля 2026
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Освобождение от налогов применяется автоматически на основании данных из Единого реестра призывников.
Как мобилизованным ФЛП получить освобождение от уплаты ЕСВ
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Физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерских хозяйств, призванные на военную службу во время мобилизации или заключившие контракт на прохождение военной службы, автоматически освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя.

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Такое освобождение предусмотрено пунктом 9-2 раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Оно применяется к ФОП, плательщикам единого налога, лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и членам фермерских хозяйств, если они не являются работодателями.

Норма действует в течение особого периода, определенного Законом Украины №3543-ХІІ «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Основанием для освобождения являются сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, содержащие информацию о дате мобилизации, заключении контракта, демобилизации или увольнении с военной службы. Эти данные центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, получает автоматически.

Соответственно, освобождение от уплаты ЕСВ применяется без подачи дополнительных заявлений:

  • с первого числа месяца, в котором лицо было мобилизовано или заключило контракт на военную службу;
  • до последнего дня месяца, в котором состоялась демобилизация или увольнение с военной службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», даже если физическое лицо-предприниматель не получало дохода, это не означает автоматического освобождения от подачи налоговой отчетности. Согласно статье 49.2 Налогового кодекса Украины, обязанность подавать декларацию определяется не только наличием или отсутствием прибыли, но и системой налогообложения, а также другими налоговыми обязательствами предпринимателя.

Так, физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп на упрощенной системе налогообложения, как правило, уплачивают единый социальный взнос независимо от того, получали ли они доход. В связи с этим они обязаны подавать годовую декларацию, которая содержит сведения об ЕСВ.

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