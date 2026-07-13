Как мобилизованным ФЛП получить освобождение от уплаты ЕСВ

Освобождение от налогов применяется автоматически на основании данных из Единого реестра призывников.

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Физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерских хозяйств, призванные на военную службу во время мобилизации или заключившие контракт на прохождение военной службы, автоматически освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя.

Такое освобождение предусмотрено пунктом 9-2 раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Оно применяется к ФОП, плательщикам единого налога, лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и членам фермерских хозяйств, если они не являются работодателями.

Норма действует в течение особого периода, определенного Законом Украины №3543-ХІІ «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Основанием для освобождения являются сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, содержащие информацию о дате мобилизации, заключении контракта, демобилизации или увольнении с военной службы. Эти данные центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, получает автоматически.

Соответственно, освобождение от уплаты ЕСВ применяется без подачи дополнительных заявлений:

с первого числа месяца, в котором лицо было мобилизовано или заключило контракт на военную службу;

до последнего дня месяца, в котором состоялась демобилизация или увольнение с военной службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», даже если физическое лицо-предприниматель не получало дохода, это не означает автоматического освобождения от подачи налоговой отчетности. Согласно статье 49.2 Налогового кодекса Украины, обязанность подавать декларацию определяется не только наличием или отсутствием прибыли, но и системой налогообложения, а также другими налоговыми обязательствами предпринимателя.

Так, физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп на упрощенной системе налогообложения, как правило, уплачивают единый социальный взнос независимо от того, получали ли они доход. В связи с этим они обязаны подавать годовую декларацию, которая содержит сведения об ЕСВ.