В черный список АМКУ попали почти 800 предпринимателей: кого туда вносят и что это означает

В черный список АМКУ попадают предприниматели, которых уличили в сговоре при государственных закупках.

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Все больше физических лиц-предпринимателей теряют возможность участвовать в государственных закупках из-за решений Антимонопольного комитета Украины о сговоре на тендерах. Только за последние годы количество таких случаев существенно выросло, а всего в так называемом черном списке АМКУ уже находятся почти 800 ФЛП. Больше всего нарушителей зарегистрировано во Львовской области, тогда как наиболее распространенной сферой их деятельности является оптовая торговля.

Почти 800 ФЛП находятся в черном списке АМКУ

По состоянию на конец июня 2026 года в черном списке Антимонопольного комитета Украины находятся 797 физических лиц-предпринимателей, указывает Опендатабот. Согласно Сводным сведениям об искажении результатов торгов, они составляют 30% от общего количества бизнесов, включенных в этот перечень.

В черный список попадают предприниматели, которых Антимонопольный комитет признал виновными в антиконкурентных согласованных действиях при участии в публичных закупках.

Речь идет о случаях, когда несколько участников тендера лишь создают видимость конкуренции, но фактически заранее договариваются между собой о результатах торгов и определяют будущего победителя. Из-за таких сговоров государство может переплачивать за товары, работы или услуги, а добросовестные участники теряют возможность честно победить в закупках.

Какие последствия имеет попадание в черный список

Включение в черный список АМКУ имеет практические последствия для предпринимателей.

В течение трех лет после принятия решения Антимонопольного комитета такие ФЛП могут быть отстранены от участия в публичных закупках. Именно поэтому заказчики регулярно проверяют этот перечень перед определением победителя тендера.

Проверить, находится ли физическое лицо-предприниматель в черном списке АМКУ, можно через сервис Опендатабот.

Количество предпринимателей-нарушителей ежегодно растет

Статистика свидетельствует о стабильном росте количества предпринимателей, которых признают виновными в сговоре во время государственных закупок.

Если в 2024 году Антимонопольный комитет принял 242 решения в отношении ФЛП, то в 2025 году их количество выросло до 306. Это является самым высоким показателем за последние десять лет.

Только с начала 2026 года перечень уже пополнили еще 186 предпринимателей, которых Комитет признал участниками антиконкурентных согласованных действий.

Где зарегистрировано больше всего ФЛП из черного списка

Больше всего предпринимателей из черного списка АМКУ зарегистрировано во Львовской области — 95 ФЛП, что составляет почти 12% от их общего количества.

Далее по количеству таких предпринимателей расположились:

Днепропетровская область — 81 ФЛП;

город Киев — 78;

Винницкая область — 52;

Ивано-Франковская область — 39.

В каких сферах работают предприниматели-нарушители

Чаще всего в черный список АМКУ попадают предприниматели, которые занимаются оптовой торговлей. Таких насчитывается 231, или 29% от общего количества.

Еще 139 предпринимателей, или 17,4%, работают в сфере розничной торговли.

Кроме того, среди предпринимателей из черного списка есть 47 представителей сферы общественного питания (5,9%), 33 предпринимателя, выполняющих специализированные строительные работы (4,1%), 32 — занимаются строительством зданий (4%), по 24 — работают в сфере обработки древесины и строительства сооружений (по 3%), 21 — в сфере наземного транспорта (2,6%), а 20 — в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств (2,5%).

Еще 226 физических лиц-предпринимателей, или 28,4% от общего количества, работают в других сферах экономической деятельности.

Таким образом, почти каждый третий ФЛП из черного списка Антимонопольного комитета Украины осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли, тогда как значительная часть других предпринимателей работает в сфере розничной торговли, строительства, общественного питания, транспорта и других отраслях.

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