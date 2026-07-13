До чорного списку АМКУ потрапили майже 800 підприємців: кого туди вносять і що це означає

До чорного списку АМКУ потрапляють підприємці, яких викрили на змові під час державних закупівель.

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Дедалі більше фізичних осіб-підприємців втрачають можливість брати участь у державних закупівлях через рішення Антимонопольного комітету України про змову на тендерах. Лише за останні роки кількість таких випадків суттєво зросла, а загалом у так званому чорному списку АМКУ вже перебувають майже 800 ФОП. Найбільше порушників зареєстровано у Львівській області, тоді як найпоширенішою сферою їхньої діяльності є оптова торгівля.

Майже 800 ФОП перебувають у чорному списку АМКУ

Станом на кінець червня 2026 року у чорному списку Антимонопольного комітету України перебувають 797 фізичних осіб-підприємців, вказує Опендатабот. За даними Зведених відомостей щодо спотворення результатів торгів, вони становлять 30% від загальної кількості бізнесів, включених до цього переліку.

До чорного списку потрапляють підприємці, яких Антимонопольний комітет визнав винними в антиконкурентних узгоджених діях під час участі у публічних закупівлях.

Йдеться про випадки, коли кілька учасників тендеру лише створюють видимість конкуренції, але фактично заздалегідь домовляються між собою про результати торгів та визначають майбутнього переможця. Через такі змови держава може переплачувати за товари, роботи чи послуги, а добросовісні учасники втрачають можливість чесно перемогти у закупівлях.

Які наслідки має потрапляння до чорного списку

Включення до чорного списку АМКУ має практичні наслідки для підприємців.

Протягом трьох років після ухвалення рішення Антимонопольного комітету такі ФОП можуть бути відсторонені від участі у публічних закупівлях. Саме тому замовники регулярно перевіряють цей перелік перед визначенням переможця тендеру.

Перевірити, чи перебуває фізична особа-підприємець у чорному списку АМКУ, можна через сервіс Опендатабот.

Кількість підприємців-порушників щороку зростає

Статистика свідчить про стабільне зростання кількості підприємців, яких визнають винними у змові під час державних закупівель.

Якщо у 2024 році Антимонопольний комітет ухвалив 242 рішення щодо ФОП, то у 2025 році їхня кількість зросла до 306. Це є найвищим показником за останні десять років.

Лише від початку 2026 року перелік уже поповнили ще 186 підприємців, яких Комітет визнав учасниками антиконкурентних узгоджених дій.

Де зареєстровано найбільше ФОП із чорного списку

Найбільше підприємців із чорного списку АМКУ зареєстровано у Львівській області — 95 ФОП, що становить майже 12% від їх загальної кількості.

Далі за кількістю таких підприємців розташувалися:

Дніпропетровська область — 81 ФОП;

місто Київ — 78;

Вінницька область — 52;

Івано-Франківська область — 39.

У яких сферах працюють підприємці-порушники

Найчастіше до чорного списку АМКУ потрапляють підприємці, які займаються оптовою торгівлею. Таких налічується 231, або 29% від загальної кількості.

Ще 139 підприємців, або 17,4%, працюють у сфері роздрібної торгівлі.

Крім того, серед підприємців із чорного списку є 47 представників сфери громадського харчування (5,9%), 33 підприємці, які виконують спеціалізовані будівельні роботи (4,1%), 32 — займаються будівництвом будівель (4%), по 24 — працюють у сфері оброблення деревини та будівництва споруд (по 3%), 21 — у сфері наземного транспорту (2,6%), а 20 — у сфері торгівлі та ремонту автотранспортних засобів (2,5%).

Ще 226 фізичних осіб-підприємців, або 28,4% від загальної кількості, працюють в інших сферах економічної діяльності.

Таким чином, майже кожен третій ФОП із чорного списку Антимонопольного комітету України здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі, тоді як значна частина інших підприємців працює у роздрібній торгівлі, будівництві, громадському харчуванні, транспорті та інших галузях.

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