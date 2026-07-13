Як мобілізованим ФОП отримати звільнення від сплати ЄСВ

Звільнення від податків застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного реєстру призовників.

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Фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств, призвані на військову службу під час мобілізації або які уклали контракт на проходження військової служби, автоматично звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе.

Таке звільнення передбачене пунктом 9-2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Воно застосовується до ФОП, платників єдиного податку, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств, якщо вони не є роботодавцями.

Норма діє під час особливого періоду, визначеного Законом України №3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Підставою для звільнення є відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які містять інформацію про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації або звільнення з військової служби. Ці дані центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, отримує автоматично.

Відповідно, звільнення від сплати ЄСВ застосовується без подання додаткових заяв:

з першого числа місяця, в якому особу мобілізовано або укладено контракт на військову службу;

до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація або звільнення з військової служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», навіть якщо фізична особа-підприємець не отримувала доходу, це не означає автоматичного звільнення від подання податкової звітності. Згідно із статтею 49.2 Податкового кодексу України, обов'язок подавати декларацію визначається не лише наявністю чи відсутністю прибутку, а й системою оподаткування, а також іншими податковими зобов'язаннями підприємця.

Так, фізичні особи-підприємці 1 та 2 групи на спрощеній системі оподаткування, як правило, сплачують єдиний соціальний внесок незалежно від того, чи отримували дохід. У зв'язку з цим вони зобов'язані подавати річну декларацію, яка містить відомості про ЄСВ.