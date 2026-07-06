ФЛП без дохода могут оштрафовать: о какой распространенной ошибке следует знать

Не подавать декларацию при отсутствии других объектов налогообложения могут отдельные категории предпринимателей, освобожденные от уплаты ЕСВ за себя.

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Даже если физическое лицо-предприниматель не получало доход, это не означает автоматического освобождения от подачи налоговой отчетности. Согласно статье 49.2 Налогового кодекса Украины, обязанность подавать декларацию определяется не только наличием или отсутствием прибыли, но и системой налогообложения, а также другими налоговыми обязательствами предпринимателя.

Так, физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп на упрощенной системе налогообложения, как правило, уплачивают единый социальный взнос независимо от того, получали ли они доход. В связи с этим они обязаны подавать годовую декларацию, содержащую сведения о ЕСВ.

Для ФЛП 3-й группы действуют другие правила. Если доход отсутствовал в течение первого квартала, полугодия или девяти месяцев, декларацию за эти отчетные периоды можно не подавать. В то же время годовая декларация является обязательной.

За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности законодательством предусмотрена финансовая ответственность. Размер штрафа составляет 340 гривен за первое нарушение и 1 020 гривен — за повторное аналогичное нарушение в течение года после применения первого штрафа.

Вместе с тем законодательство предусматривает исключения. При отсутствии других объектов налогообложения декларацию могут не подавать отдельные категории предпринимателей, освобожденные от уплаты ЕСВ за себя. К ним относятся пенсионеры по возрасту или за выслугу лет, лица с инвалидностью, а также граждане пенсионного возраста, получающие пенсию или государственную социальную помощь.

Кроме того, предпринимателям следует следить за актуальностью сведений в Едином государственном реестре. Если неточности возникли в документах, поданных самим заявителем, для их исправления необходимо обратиться к государственному регистратору и уплатить административный сбор за внесение изменений в реестр. Его размер зависит от вида регистрационного действия и изменений, которые необходимо внести.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГНС проводит регистрацию плательщика единого налога путем внесения записи в специальный реестр. Его ведет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику.

В отдельных случаях, в частности для вновь созданных физических лиц-предпринимателей, предусмотрены особые сроки приобретения статуса плательщика единого налога. Так, ФЛП, подавшие заявление до конца месяца государственной регистрации и выбравшие первую или вторую группу, признаются плательщиками единого налога с первого числа следующего месяца.

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