ФОП без доходу можуть оштрафувати: про яку поширену помилку варто знати

Не подавати декларацію за відсутності інших об'єктів оподаткування можуть окремі категорії підприємців, які звільнені від сплати ЄСВ за себе.

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Навіть якщо фізична особа-підприємець не отримувала доходу, це не означає автоматичного звільнення від подання податкової звітності. Згідно із статтею 49.2 Податкового кодексу України, обов'язок подавати декларацію визначається не лише наявністю чи відсутністю прибутку, а й системою оподаткування, а також іншими податковими зобов'язаннями підприємця.

Так, фізичні особи-підприємці 1 та 2 групи на спрощеній системі оподаткування, як правило, сплачують єдиний соціальний внесок незалежно від того, чи отримували дохід. У зв'язку з цим вони зобов'язані подавати річну декларацію, яка містить відомості про ЄСВ.

Для ФОП 3 групи діють інші правила. Якщо доходу не було протягом першого кварталу, півріччя або дев'яти місяців, декларацію за ці звітні періоди можна не подавати. Водночас річна декларація є обов'язковою.

За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності закон передбачає фінансову відповідальність. Розмір штрафу становить 340 гривень за перше порушення та 1 020 гривень — за повторне аналогічне порушення протягом року після застосування першого штрафу.

Водночас закон передбачає винятки. За відсутності інших об'єктів оподаткування декларацію можуть не подавати окремі категорії підприємців, які звільнені від сплати ЄСВ за себе. До них належать пенсіонери за віком або за вислугу років, особи з інвалідністю, а також громадяни пенсійного віку, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу.

Крім того, підприємцям варто стежити за актуальністю відомостей у Єдиному державному реєстрі. Якщо неточності виникли у документах, поданих самим заявником, для їх виправлення необхідно звернутися до державного реєстратора та сплатити адміністративний збір за внесення змін до реєстру. Його розмір залежить від виду реєстраційної дії та змін, які потрібно внести.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДПС проводить реєстрацію платника єдиного податку шляхом внесення запису до спеціального реєстру. Його веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову політику.

В окремих випадках, зокрема для новостворених фізичних осіб-підприємців, передбачено особливі строки набуття статусу платника єдиного податку. Так, ФОП, які подали заяву до кінця місяця державної реєстрації та обрали першу або другу групу, визнаються платниками єдиного податку з першого числа наступного місяця.