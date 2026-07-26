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ШІ почав вирішувати, як має виглядати реклама — це вже тестують перші великі компанії

23:56, 26 липня 2026 21
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Нова технологія не замінює дизайнерів реклами, а допомаже їм працювати швидше.
ШІ почав вирішувати, як має виглядати реклама — це вже тестують перші великі компанії
Фото: Getty Images
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Компанія Coca-Cola представила оновлену глобальну візуальну айдентику та одночасно запустила систему штучного інтелекту, розроблену спільно з Adobe, яка керує застосуванням бренду більш ніж на 200 ринках. Компанія назвала цю систему Project Fizzion, пише Forbes.

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Зазначається, що ця цифрова модель містить правила дизайну, які інструменти можуть автоматично застосовувати для різних форматів і регіонів.

Система інтегрована в застосунки Adobe Creative Cloud, зокрема Illustrator і Photoshop. Під час роботи дизайнерів Fizzion аналізує їхні дії та в режимі реального часу застосовує правила бренду. Після навчання StyleID може автоматично створювати локалізовані варіанти рекламних кампаній, зберігаючи їхню відповідність корпоративному стилю.

У Coca-Cola додають, що головною інновацією є саме система управління брендом. Якщо більшість сучасних ШІ-рішень у маркетингу спрямовані на збільшення обсягів створення контенту, то Fizzion покликаний забезпечити незмінність фірмового стилю навіть за значного зростання кількості матеріалів.

Компанія наголошує, що система працює під контролем дизайнерів. Adobe описує її принцип словами: «Дизайнери керують, а ШІ слідує за ними». Віцепрезидент Coca-Cola з глобального дизайну Рафа Абреу заявив, що мета полягає в тому, щоб інтегрувати штучний інтелект таким чином, аби «творчість могла рухатися швидше, не втрачаючи своєї душі».

Водночас Coca-Cola підкреслює, що нова система не є заходом зі скорочення витрат. За підсумками 2025 року компанія витратила на рекламу 5,4 млрд доларів проти 5,1 млрд доларів роком раніше, тоді як чистий операційний дохід зріс на 2% — до 47,9 млрд доларів.

Експерти зазначають, що тепер головним питанням залишається те, наскільки ефективно така система працюватиме в реальних ринкових умовах і чи вдасться брендам зберегти свою унікальність у міру того, як дедалі більше маркетингового контенту створюватиметься за допомогою штучного інтелекту

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штучний інтелект ШІ

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