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ИИ начал решать, как должна выглядеть реклама – это уже тестируют первые крупные компании

23:56, 26 июля 2026 23
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Новая технология не заменяет дизайнеров рекламы, а поможет им работать быстрее.
ИИ начал решать, как должна выглядеть реклама – это уже тестируют первые крупные компании
Фото: Getty Images
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Компания Coca-Cola представила обновленную глобальную визуальную айдентику и одновременно запустила систему искусственного интеллекта, разработанную совместно с Adobe, которая управляет использованием бренда более чем на 200 рынках. Компания назвала эту систему Project Fizzion, пишет Forbes.

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Отмечается, эта цифровая модель содержит правила дизайна, которые инструменты могут автоматически применять для различных форматов и регионов. 

Система интегрирована в приложения Adobe Creative Cloud, в частности Illustrator и Photoshop. Во время работы дизайнеров Fizzion анализирует их действия и в режиме реального времени применяет правила бренда. После обучения StyleID может автоматически создавать локализованные варианты рекламных кампаний, сохраняя их соответствие фирменному стилю.

В Coca-Cola добавляют, что главной инновацией является именно система управления брендом. Если большинство современных ИИ-решений в маркетинге направлены на увеличение объемов создания контента, то Fizzion призван обеспечить неизменность фирменного стиля даже при значительном росте количества материалов.

Компания подчеркивает, что система работает под контролем дизайнеров. Adobe описывает ее принцип словами: «Дизайнеры управляют, а ИИ следует за ними». Вице-президент Coca-Cola по глобальному дизайну Рафа Абреу заявил, что цель заключается в том, чтобы интегрировать искусственный интеллект таким образом, чтобы «творчество могло двигаться быстрее, не теряя своей души».

В то же время Coca-Cola подчеркивает, что новая система не является мерой по сокращению расходов. По итогам 2025 года компания потратила на рекламу 5,4 млрд долларов против 5,1 млрд долларов годом ранее, тогда как чистый операционный доход вырос на 2% — до 47,9 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что теперь главным вопросом остается то, насколько эффективно такая система будет работать в реальных рыночных условиях и удастся ли брендам сохранить свою уникальность по мере того, как все больше маркетингового контента будет создаваться с помощью искусственного интеллекта.

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искусственный интеллект ИИ

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