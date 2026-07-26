Руководитель окружной прокуратуры не может подать апелляцию, если не участвовал в деле — КУС ВС

Верховный Суд сделал важный вывод относительно права прокурора на апелляционное обжалование.

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У руководителя или заместителя руководителя окружной прокуратуры, если они не принимали участия в судебном разбирательстве, отсутствует право на апелляционное обжалование принятого местным судом решения по результатам рассмотрения представления органа пробации о замене наказания осужденному. Такой вывод сделала коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС по делу №756/6907/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд определением оставил без удовлетворения представление центра пробации о замене наказания осужденному.

Не согласившись с указанным определением, заместитель руководителя окружной прокуратуры подал апелляционную жалобу, которую апелляционный суд возвратил последнему, поскольку он не предоставил суду каких-либо процессуальных решений руководителя прокуратуры, уполномочивающих его на участие в данном производстве в суде апелляционной инстанции, поэтому он не является прокурором в понимании п. 6 ч. 1 ст. 393 УПК как лицо, имеющее право подать апелляционную жалобу на определение местного суда.

В кассационной жалобе прокурор считает, что он, как заместитель руководителя окружной прокуратуры, имел право подать апелляционную жалобу.

Позиция КУС ВС

Определение апелляционного суда оставлено без изменения.

Коллегия судей КУС указала, что полномочия прокурора регламентируются ст. 36 УПК, в частности п. 20 ч. 2 этой статьи. Из ч. 4 указанной статьи УПК следует, что право на обжалование имеет прокурор, который принимал участие в судебном производстве.

В соответствии с предписаниями этой же части статьи УПК, независимо от участия в судебном производстве право на подачу апелляционной или кассационной жалобы имеют прокуроры высшего уровня: Генеральный прокурор (лицо, исполняющее его обязанности), его первый заместитель и заместители, заместитель Генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (лицо, исполняющее его обязанности), его первый заместитель и заместитель, руководитель областной прокуратуры, его первый заместитель и заместители.

Среди указанных лиц отсутствуют руководитель или заместитель руководителя окружной прокуратуры, если он не принимал участия в судебном разбирательстве.

Из выписки из приказа следует, что на заместителя руководителя окружной прокуратуры возложены обязанности, в частности, по:

– организации представительства интересов государства в суде и их защите при исполнении судебных решений в исключительных случаях в порядке и способом, предусмотренными Законом «О прокуратуре», приказами Генерального прокурора и другими нормативными актами;

– надлежащей реализации предоставленных законом полномочий по противодействию нарушениям прав человека в правоохранительных органах и пенитенциарной сфере, организации надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении иных мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

Из материалов уголовного производства усматривается, что для участия в рассмотрении представления был уполномочен другой прокурор, который бесспорно имел право обжаловать судебные решения.

Материалы дела не содержат каких-либо данных о полномочиях иных прокуроров либо непосредственно заместителя руководителя окружной прокуратуры участвовать при рассмотрении представления органа пробации и обжаловании принятого судом решения.

Такая информация отсутствует и в кассационной жалобе, а также в приложениях к ней.

Согласно письму прокурора он поддержал представление, однако не желал участвовать в его рассмотрении. Учитывая изложенное, в данном конкретном уголовном производстве, с учетом предписаний статей 3, 36, 393, 539 УПК, заместитель руководителя окружной прокуратуры не уполномочен обжаловать определение местного суда об оставлении без удовлетворения представления центра пробации о замене наказания осужденному.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 01.06.2026 по делу № 756/6907/22 (производство № 51-1372км26) можно ознакомиться по ссылке.

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