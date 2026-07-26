Суд выдал разные копии решения: Верховный Суд объяснил, когда восстановят срок на апелляцию

Верховный Суд разъяснил, когда ошибки суда оправдывают пропуск срока апелляционного обжалования.

Фото: rivneprod.gov.ua

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Пропуск заявителем срока на апелляционное обжалование судебного решения, обусловленный тем, что суд первой инстанции выдал ему противоположные по содержанию копии судебных решений и ограничил доступ к решению в ЕГРСР без надлежащего документального подтверждения получения сторонами корректной копии, является основанием для восстановления пропущенного срока. К такому выводу пришла коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

19.09.2025 следственный судья отказал в удовлетворении жалобы и.о. командира воинской части в порядке статей 303–307 УПК.

Это решение представитель воинской части обжаловал в апелляционном порядке и просил апелляционный суд восстановить срок на обжалование этого решения.

Апелляционный суд определением от 13.02.2026 отказал в восстановлении пропущенного срока, поскольку согласно сопроводительному письму в материалах производства от 21.10.2025 копия определения следственного судьи была направлена представителю воинской части, однако последний подал апелляционную жалобу на это решение лишь 11.02.2026.

В кассационной жалобе представитель воинской части указывает, что копия определения поступила на электронную почту воинской части 17.09.2025. Во время сверки воинской частью сведений с ГБР с данными, содержащимися в ЕГРСР, было выявлено, что указанного определения не существует, зато в ЕГРСР имеется другое определение следственного судьи от 16.09.2025 об отказе в удовлетворении жалобы воинской части.

Также в ЕГРСР имеется информация об ограничении доступа к судебному решению в указанном производстве на основании письма суда от 19.09.2025. О существовании оспариваемого определения следственного судьи воинской части стало известно 13.01.2026, и 20.01.2026 было подано заявление о получении его копии, которую суд направил 26.01.2026, а воинская часть получила 29.01.2026, после чего представитель воинской части подал апелляционную жалобу.

Позиция КУС ВС

Определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС считает необоснованным отказ апелляционного суда в восстановлении срока на апелляционное обжалование со ссылкой на обязанность заявителя осуществлять мониторинг судебных решений, поскольку такая обязанность могла возникнуть у него лишь при отсутствии у него решения следственного судьи, тогда как на электронный адрес воинской части судом была направлена копия определения следственного судьи об удовлетворении жалобы и принятии решения в пользу заявителя.

Из ЕГРСР усматривается, что в данном производстве доступ к определению от 16.09.2025 был ограничен на основании письма от 19.09.2025 как к такому, которое не соответствует оригиналу судебного решения из-за допущенной технической ошибки при его направлении в ЕГРСР. Вместе с тем определение следственного судьи от 16.09.2025 об отказе в удовлетворении жалобы было направлено судом 16.10.2025, а общий доступ к этому решению был обеспечен судом лишь 21.10.2025.

Кроме того, в материалах производства отсутствует какое-либо документальное подтверждение получения воинской частью копии определения следственного судьи, которая согласно сопроводительному письму была направлена 21.10.2025.

При таких обстоятельствах следует прийти к выводу, что пропуск заявителем срока на апелляционное обжалование судебного решения был обусловлен действиями суда первой инстанции, который выдал ему противоположные по содержанию копии судебных решений, а не бездействием заявителя.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 02.06.2026 по делу № 592/14858/25 (производство № 51-870км26) можно ознакомиться по ссылке.

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