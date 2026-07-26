  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Суд выдал разные копии решения: Верховный Суд объяснил, когда восстановят срок на апелляцию

22:00, 26 июля 2026 62
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд разъяснил, когда ошибки суда оправдывают пропуск срока апелляционного обжалования.
Суд выдал разные копии решения: Верховный Суд объяснил, когда восстановят срок на апелляцию
Фото: rivneprod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пропуск заявителем срока на апелляционное обжалование судебного решения, обусловленный тем, что суд первой инстанции выдал ему противоположные по содержанию копии судебных решений и ограничил доступ к решению в ЕГРСР без надлежащего документального подтверждения получения сторонами корректной копии, является основанием для восстановления пропущенного срока. К такому выводу пришла коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

19.09.2025 следственный судья отказал в удовлетворении жалобы и.о. командира воинской части в порядке статей 303–307 УПК.

Это решение представитель воинской части обжаловал в апелляционном порядке и просил апелляционный суд восстановить срок на обжалование этого решения.

Апелляционный суд определением от 13.02.2026 отказал в восстановлении пропущенного срока, поскольку согласно сопроводительному письму в материалах производства от 21.10.2025 копия определения следственного судьи была направлена представителю воинской части, однако последний подал апелляционную жалобу на это решение лишь 11.02.2026.

В кассационной жалобе представитель воинской части указывает, что копия определения поступила на электронную почту воинской части 17.09.2025. Во время сверки воинской частью сведений с ГБР с данными, содержащимися в ЕГРСР, было выявлено, что указанного определения не существует, зато в ЕГРСР имеется другое определение следственного судьи от 16.09.2025 об отказе в удовлетворении жалобы воинской части.

Также в ЕГРСР имеется информация об ограничении доступа к судебному решению в указанном производстве на основании письма суда от 19.09.2025. О существовании оспариваемого определения следственного судьи воинской части стало известно 13.01.2026, и 20.01.2026 было подано заявление о получении его копии, которую суд направил 26.01.2026, а воинская часть получила 29.01.2026, после чего представитель воинской части подал апелляционную жалобу.

Позиция КУС ВС

Определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС считает необоснованным отказ апелляционного суда в восстановлении срока на апелляционное обжалование со ссылкой на обязанность заявителя осуществлять мониторинг судебных решений, поскольку такая обязанность могла возникнуть у него лишь при отсутствии у него решения следственного судьи, тогда как на электронный адрес воинской части судом была направлена копия определения следственного судьи об удовлетворении жалобы и принятии решения в пользу заявителя.

Из ЕГРСР усматривается, что в данном производстве доступ к определению от 16.09.2025 был ограничен на основании письма от 19.09.2025 как к такому, которое не соответствует оригиналу судебного решения из-за допущенной технической ошибки при его направлении в ЕГРСР. Вместе с тем определение следственного судьи от 16.09.2025 об отказе в удовлетворении жалобы было направлено судом 16.10.2025, а общий доступ к этому решению был обеспечен судом лишь 21.10.2025.

Кроме того, в материалах производства отсутствует какое-либо документальное подтверждение получения воинской частью копии определения следственного судьи, которая согласно сопроводительному письму была направлена 21.10.2025.

При таких обстоятельствах следует прийти к выводу, что пропуск заявителем срока на апелляционное обжалование судебного решения был обусловлен действиями суда первой инстанции, который выдал ему противоположные по содержанию копии судебных решений, а не бездействием заявителя.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 02.06.2026 по делу № 592/14858/25 (производство № 51-870км26) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КУС ВС

Популярные новости

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 12k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 14k
Военнослужащая выиграла суд у Нацгвардии: денежное обеспечение пересчитают за 2020–2023 годы

Военнослужащая выиграла суд у Нацгвардии: денежное обеспечение пересчитают за 2020–2023 годы

19:43, 25 июля 2026 6k
Пенсионер через суд добился возобновления выплаты ежемесячной доплаты 2000 грн

Пенсионер через суд добился возобновления выплаты ежемесячной доплаты 2000 грн

21:31, 25 июля 2026 5k
Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

23:12, 24 июля 2026 11k
Мужчина требовал исключить его из военного учета, ссылаясь на неполучение военной специальности до 40 лет: что решил суд

Мужчина требовал исключить его из военного учета, ссылаясь на неполучение военной специальности до 40 лет: что решил суд

17:55, 25 июля 2026 6k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Деньги заблокировали на карточке за долги: права должника, лимиты на расходы и порядок снятия ареста

Банк отказывается снимать арест с карты: к кому действительно нужно обращаться и какой суммой вправе пользоваться должники.

Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

Законопроект предлагает существенно расширить социальные и правовые гарантии для гражданских лиц, выполнявших конфиденциальные задания в интересах государственной безопасности Украины.

Верховный Суд признал законной базу окладов в 1762 грн, но после успешного перерасчета военной пенсии можно потерять доплату и индексацию

Перерасчет военной пенсии может стать финансово невыгодным: оклады останутся на уровне 2018 года, а успешное повышение основной пенсии через суд лишает военных ежемесячной надбавки и индексации.

ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

НБУ определил 16 признаков подозрительных операций: какие платежи через карты могут попасть под финмониторинг

НБУ предлагает ввести новые правила мониторинга платежных операций: проект положения обязывает банки и платежные учреждения внедрить системы анализа поведения клиентов для своевременного выявления подозрительных операций.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]