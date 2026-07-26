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Невключенная бодикамера во время мобилизации может стоить военнослужащему ТЦК 17 тысяч гривен — подтвердил суд

20:49, 26 июля 2026 21
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Суд подтвердил законность штрафа военнослужащему ТЦК, который не вел непрерывную видеозапись во время оповещения граждан.
Невключенная бодикамера во время мобилизации может стоить военнослужащему ТЦК 17 тысяч гривен — подтвердил суд
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В Николаеве суд оштрафовал военнослужащего, который во время проведения мероприятий по оповещению граждан трижды не осуществлял непрерывную видеозапись с использованием портативного видеорегистратора. Речь идет о случаях, произошедших 31 марта, 1 апреля и 6 апреля 2026 года. Суд пришел к выводу, что такими действиями военнослужащий нарушил требования приказа Министерства обороны Украины об обязательной видеофиксации и допустил небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода. За это его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП и назначили штраф в размере 17 тыс. грн.

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Обстоятельства дела

Центральный районный суд г. Николаева установил, что старший стрелок взвода охраны был назначен в состав групп оповещения граждан на 31 марта, 1 апреля и 6 апреля 2026 года для проведения соответствующих мероприятий в Центральном районе Николаева.

Во время исполнения служебных обязанностей в указанные дни он не осуществлял непрерывную видеозапись мероприятий по оповещению граждан, хотя был обязан это делать. Именно эти обстоятельства стали основанием для составления в отношении него протокола об административном правонарушении.

В судебное заседание военнослужащий не явился, однако подал заявление о рассмотрении дела без его участия и признал свою вину.

На что обратил внимание суд

Суд отметил, что пункт 5 раздела II Инструкции по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 532 от 6 августа 2024 года, обязывает уполномоченного представителя включить портативный видеорегистратор с момента начала проведения мероприятий по оповещению граждан и вести видеозапись непрерывно до их завершения.

Исключения из этого требования являются исчерпывающими. Они допускаются только в случаях, прямо предусмотренных Инструкцией, в частности если существует угроза попадания в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом либо когда возникают обстоятельства личного характера, например посещение туалета или перерыв для приема пищи.

Исследовав материалы дела, суд признал надлежащими и допустимыми доказательствами протокол об административном правонарушении, приказы о назначении военнослужащего в состав групп оповещения, журнал учета выдачи и возврата портативных видеорегистраторов, а также журнал проведения инструктажа уполномоченных представителей. Суд отметил, что эти доказательства согласуются между собой, а материалы дела не содержат данных, которые бы их опровергали или свидетельствовали о нарушении порядка их получения.

Вывод суда

Суд по делу № 490/4712/26 пришел к выводу, что военнослужащий, не осуществляя непрерывную видеозапись во время проведения мероприятий по оповещению граждан, небрежно относился к военной службе в условиях особого периода.

В связи с этим его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП как небрежное отношение военного должностного лица к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Какое наказание назначил суд

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, суд не установил.

С учетом характера правонарушения, степени вины и личности правонарушителя суд применил минимальный штраф, предусмотренный санкцией ч. 2 ст. 172-15 КУоАП, — 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

В то же время на основании пункта 12 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» военнослужащий был освобожден от уплаты судебного сбора, поскольку дело связано с исполнением им воинской обязанности.

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