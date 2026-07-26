В Киеве наказали водителя, пересекшего сплошную линию дорожной разметки

В столице водитель с признаками опьянения нарушал ПДД.

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В Печерском районе наказали водителя автомобиля Chevrolet, который пересек сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

«Кроме того, инспекторы установили, что гражданин неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишен права управления по решению суда», — заявили в полиции.

Поэтому полицейские отстранили нарушителя от управления и составили на него соответствующие административные материалы:

протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП;

протокол по ч. 5 ст. 126 (Повторное управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КоАП;

вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение ПДД) КоАП.

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