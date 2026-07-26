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У берегов Одессы затонуло иностранное торговое судно — погибли 9 членов экипажа и украинский лоцман

21:10, 26 июля 2026 157
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Судно, которое Россия атаковала ракетами после выхода из Одесского порта, затонуло спустя неделю после удара.
У берегов Одессы затонуло иностранное торговое судно — погибли 9 членов экипажа и украинский лоцман
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В акватории Черного моря вблизи побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое 19 июля подверглось ракетному удару со стороны России. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, судно было поражено российскими ракетами после выхода из Одесского порта, где загрузило украинскую кукурузу.

В результате атаки погибли девять членов экипажа и украинский лоцман. Еще восьмерых членов экипажа удалось эвакуировать.

Кипер отметил, что на момент затопления судна экипажа на борту уже не было.

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что Россия в очередной раз сознательно атаковала гражданское судоходство, поставив под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок.

«Удар по гражданскому судну, которое перевозило мирный груз, является очередным доказательством террористической сущности страны-агрессора», — отметил Олег Кипер.

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Одесса

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