У берегов Одессы затонуло иностранное торговое судно — погибли 9 членов экипажа и украинский лоцман

Судно, которое Россия атаковала ракетами после выхода из Одесского порта, затонуло спустя неделю после удара.

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В акватории Черного моря вблизи побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно, которое 19 июля подверглось ракетному удару со стороны России. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, судно было поражено российскими ракетами после выхода из Одесского порта, где загрузило украинскую кукурузу.

В результате атаки погибли девять членов экипажа и украинский лоцман. Еще восьмерых членов экипажа удалось эвакуировать.

Кипер отметил, что на момент затопления судна экипажа на борту уже не было.

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что Россия в очередной раз сознательно атаковала гражданское судоходство, поставив под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок.

«Удар по гражданскому судну, которое перевозило мирный груз, является очередным доказательством террористической сущности страны-агрессора», — отметил Олег Кипер.

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