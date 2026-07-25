Пенсионер через суд добился возобновления выплаты ежемесячной доплаты 2000 грн

Житомирский окружной административный суд разъяснил, что перерасчет пенсии, произведенный во исполнение судебного решения, не лишает пенсионера права на ежемесячную доплату 2000 грн, предусмотренную постановлением Кабинета Министров Украины №713.

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Житомирский окружной административный суд рассмотрел административное дело №240/27837/25 по иску к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Житомирской области о правомерности отказа в выплате ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 грн, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2021 года №713 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц».

Предметом спора стал отказ органа Пенсионного фонда возобновить с 1 декабря 2025 года начисление и выплату указанной доплаты в полном размере, а также требование обязать осуществить ее выплату с учетом ранее выплаченных сумм.

Обстоятельства дела

Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области и получает пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Ранее решением Житомирского окружного административного суда по делу №240/10950/23 Пенсионный фонд был обязан провести перерасчет и выплату пенсии с 1 апреля 2019 года на основании обновленной справки о размере денежного обеспечения. Во исполнение этого решения ответчик осуществил соответствующий перерасчет.

После этого пенсионер обратился в орган Пенсионного фонда с заявлением о начислении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №713.

В ответ Пенсионный фонд сообщил, что после перерасчета, проведенного во исполнение судебного решения, размер пенсии увеличился более чем на 2000 грн. На этом основании орган счел, что полная ежемесячная доплата выплате не подлежит. В соответствии с постановлением №713 пенсионеру была установлена лишь частичная доплата в размере 475,99 грн как сумма, которой, по мнению ответчика, не хватало до 2000 грн.

Не согласившись с такой позицией, истец обратился в суд, полагая, что перерасчет пенсии, проведенный исключительно во исполнение судебного решения, не может служить основанием для прекращения выплаты ежемесячной доплаты, установленной постановлением Кабинета Министров Украины №713.

Что решил суд

Суд отметил, что правоотношения в сфере пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, регулируются Законом Украины №2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Суд привел положения статьи 63 указанного Закона, определяющей порядок перерасчета ранее назначенных пенсий, а также проанализировал положения постановления Кабинета Министров Украины от 14 июля 2021 года №713 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц».

В частности, суд обратил внимание, что постановлением №713 с 1 июля 2021 года для отдельных категорий военных пенсионеров установлена ежемесячная доплата в размере 2000 грн. При этом постановлением предусмотрено, что в случае пересмотра или перерасчета пенсии после 1 марта 2018 года такая доплата не выплачивается, кроме случаев, когда размер увеличения пенсии составил менее 2000 грн.

Вместе с тем суд учел правовые выводы Верховного Суда, изложенные, в частности, в постановлении от 8 ноября 2022 года по делу №420/2473/22 и постановлении от 2 марта 2023 года по делу №600/870/22-а.

Верховный Суд пришел к выводу, что целью принятия постановления №713 было поэтапное уменьшение диспропорций в размерах пенсий, назначенных до 1 марта 2018 года.

Суд указал, что перерасчет пенсии, исключающий право на получение ежемесячной доплаты в соответствии с постановлением №713, должен быть связан с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих на основании нормативно-правового акта компетентного органа.

Вместе с тем перерасчет пенсии, проведенный исключительно во исполнение судебного решения с целью устранения нарушения права лица на надлежащий размер пенсии, не является перерасчетом в связи с изменением составляющих денежного обеспечения либо иных показателей основного размера пенсии. Следовательно, такой перерасчет не может служить основанием для прекращения либо уменьшения ежемесячной доплаты, предусмотренной постановлением №713.

С учетом этого суд признал ошибочными доводы Пенсионного фонда о том, что перерасчет пенсии, проведенный во исполнение судебного решения после 1 марта 2018 года, лишает пенсионера права на получение полной ежемесячной доплаты.

В результате суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области относительно отказа осуществить с 1 декабря 2025 года перерасчет и выплату пенсии с учетом ежемесячной доплаты в размере 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №713.

Также суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области осуществить с 1 декабря 2025 года перерасчет и выплату пенсии с учетом ежемесячной доплаты в размере 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №713 с учетом ранее выплаченных сумм. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 1211,20 грн.

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