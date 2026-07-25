Александр Усик рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Александр Усик также рассказал о встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Фото: instagram.com/usykaa

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что не будет участвовать в выборах президента Украины. 39-летний боксер решил опровергнуть последние слухи.

Во время интервью журналистам YouTube-канала ФК «Полесье» Усика спросили не только о недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом, но и о политических перспективах.

По словам Усика, они обсуждали бокс, легендарных спортсменов 1960–1970-х годов и современное поколение тяжеловесов. Он также вспомнил, что во время разговора с Трампом пошутил, что размер не имеет решающего значения.

Во время интервью боксеру напомнили о результатах опроса, согласно которым 6% украинцев были бы готовы проголосовать за него, если бы он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

В ответ Усик заявил: «Если бы у меня была такая мысль, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины».

Напомним, в мае Александр Усик нокаутировал Рико Верхjвена. А в июне Усик сообщил, что отказывается от чемпионских поясов, но готовится провести еще один бой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.