Переименуют ли метро «Лукьяновская» после российских атак: что решили

Две петиции о переименовании станции метро "Лукьяновская" в Киеве не получили достаточной поддержки для рассмотрения.

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После неоднократных российских атак на Лукьяновку и повреждения станции метро в Киеве жители столицы предложили переименовать станцию «Лукьяновская» в «Лукьяновскую крепость».

В петиции №14257 отмечалось, что с начала полномасштабной войны станция неоднократно подвергалась вражеским обстрелам и получала повреждения. Несмотря на это, она продолжает работать, обеспечивая транспортное сообщение, а во время воздушных тревог служит надежным укрытием для тысяч людей.

По мнению автора инициативы, название «Лукьяновская крепость» должно было стать символом несокрушимости столицы и напоминанием о стойкости киевлян в период войны.

Также в обращении подчеркивалось, что переименование могло бы увековечить память о событиях военного времени, выразить благодарность сотрудникам метрополитена и спасателям, которые ликвидируют последствия российских ударов, а также закрепить за станцией статус одного из символов сопротивления Киева.

Однако петиция, размещенная на сайте Киевского городского совета, не смогла набрать необходимое количество голосов, поэтому рассматриваться не будет.

Отметим, что на сайте Киевского городского совета также была зарегистрирована еще одна петиция с предложением переименовать станцию «Лукьяновская» в «Непобедимую». Однако и эта инициатива не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения.

Напомним, станция «Лукьяновская» является 38-й станцией Киевского метрополитена и расположена на Сырецко-Печерской линии. Свое название она получила в честь исторической местности Лукьяновка, где и находится.

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