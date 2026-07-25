Чи перейменують метро «Лук'янівська» після російських атак: що вирішили

Дві петиції про перейменування станції метро «Лук'янівська» в Києві не отримали достатньої підтримки для розгляду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після неодноразових російських атак на Лук’янівку та пошкодження станції метро в Києві містяни запропонували перейменувати станцію «Лук’янівська» на «Лук’янівська фортеця».

У петиції №14257 зазначалося, що від початку повномасштабної війни станція неодноразово опинялася під ворожими обстрілами та зазнавала пошкоджень. Водночас, попри атаки, вона продовжує працювати, забезпечуючи транспортне сполучення, а під час повітряних тривог слугує надійним укриттям для тисяч людей.

На думку автора ініціативи, назва «Лук’янівська фортеця» мала б стати символом незламності столиці та нагадуванням про стійкість киян у період війни.

Також у зверненні наголошувалося, що перейменування могло б увічнити події воєнного часу, віддати шану працівникам метрополітену й рятувальникам, які ліквідовують наслідки російських ударів, а також закріпити за станцією статус одного із символів опору Києва.

Втім, петиція, розміщена на сайті Київської міської ради, не змогла набрати необхідної кількості голосів, тому її не розглядатимуть.

Зазначимо, що є ще одна петиція на сайті Київської міськради про перейменування станції «Лукʼянівська» на «Непереможна». Але і вона не набрала необхідних для розгляду голосів.

Як відомо, станція «Лук’янівська» є 38-ю станцією Київського метрополітену та розташована на Сирецько-Печерській лінії. Свою назву вона отримала відповідно до історичної місцевості Лук’янівка, де й знаходиться.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.