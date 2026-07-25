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Заробіток на криптовалюті виявився пасткою: до суду передали справу небезпечних шахраїв

17:01, 25 липня 2026 111
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Поліція завершила розслідування щодо шахрайської групи, яка завдала громадянам збитків на 790 тисяч гривень.
Заробіток на криптовалюті виявився пасткою: до суду передали справу небезпечних шахраїв
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Кіберполіцейські та слідчі Харківщини викрили організовану шахрайську групу, до складу якої входили мешканці обласного центру, Кременчука та Черкас віком від 24 до 27 років. Про це повідомила Кіберполіція.

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Фігуранти через Telegram-канали та соціальні мережі шукали охочих заробити на торгівлі криптовалютою. Потерпілим повідомляли про нібито значний прибуток, однак для його отримання вимагали сплатити «комісію» та «податок на прибуток».

Поліцейські провели 27 обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Накладено арешт на майно фігурантів на суму 750 тисяч гривень.

Обвинувальний акт у шахрайстві стосовно семи виконавців та організатора, якого поміщено під варту, направлено на розгляд суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років в’язниці. Ще двоє підозрюваних перебувають у розшуку.

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Національна поліція криптовалюта

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