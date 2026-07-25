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Дітям можуть обмежити доступ до соціальних мереж: у Раді готують законопроєкт

17:19, 25 липня 2026 122
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У Верховній Раді працюють над законопроєктом, який має посилити захист дітей у цифровому просторі та може передбачати обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж.
Дітям можуть обмежити доступ до соціальних мереж: у Раді готують законопроєкт
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У Верховній Раді хочуть посилити захист дітей у цифровому просторі, а саме — обмежити доступ до соціальних мереж. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. За її словами, зараз опрацьовуються можливі законодавчі рішення у цій сфері.

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«Зараз напрацьовуємо законопроєкт, я практично розпочала цю роботу у Верховній Раді з приводу обмеження... ну, скажемо так, захисту наших дітей в цифровому просторі. Це стосується... ви чули, напевно, що зараз тільки всі країни світу, європейські, цим питанням займаються. Багато хто заборонив взагалі доступ дітям до соцмереж. Тому що там, ну, страшні речі. Ми читаємо дослідження, ну там... однозначно питання потребує уваги держави Україна», — заявила Гришина.

За її словами, під час підготовки законопроєкту також аналізують наукові дослідження щодо впливу гаджетів на дітей, зокрема під час навчального процесу.

«Ми напрацьовуємо цей законопроєкт. Я вже побачила багато досліджень, зокрема щодо впливу гаджетів на дитину під час навчального процесу», — додала народна депутатка.

Інших подробиць щодо майбутніх законодавчих змін Юлія Гришина наразі не повідомила.

Зазначимо, що у Європі готують нові правила для захисту дітей в інтернеті. Єврокомісія пропонує встановити мінімальний вік, з якого неповнолітні зможуть користуватися соціальними мережами без нагляду батьків.

Тим часом у  Канаді планують обмежити дітям доступ до соцмереж і ШІ-чатботів. 

Також уряд Об’єднаних Арабських Еміратів ухвалив рішення заборонити дітям молодше 15 років користуватися соціальними мережами. 

Крім того, французький парламент схвалив закон, який забороняє доступ до соціальних мереж дітям до 15 років. 

В свою чергу Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій розглянув проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 53 Закону України «Про освіту» щодо зобов’язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх та/або медичних потреб» 15105. 

Метою законопроєкту є вирішення проблеми відволікання учнів від освітнього процесу та інших супутніх проблем, пов’язаних із використанням телефонів, планшетів і смарт-годинників, окрім випадків, коли вони необхідні для освітніх або медичних потреб.

Документом пропонувалося внести зміни до статті 53 Закону України «Про освіту» та встановити на законодавчому рівні обов’язок для здобувачів освіти не користуватися під час уроків телефонами, планшетами та смарт-годинниками, якщо це не пов’язано з освітніми чи медичними потребами.

Після обговорення питання народні депутати — члени Комітету одностайно рекомендували Верховній Раді повернути законопроєкт автору на доопрацювання за результатами його розгляду в першому читанні.

Крім того, Комітет рекомендував Міністерству освіти і науки спільно із заінтересованими сторонами напрацювати комплексні підходи до врегулювання використання цифрових пристроїв під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

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Верховна Рада України законопроект діти Україна соцмережі освіта

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