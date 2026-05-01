У Канаді планують обмежити дітям доступ до соцмереж і ШІ-чатботів

Влада Манітобі заявила про намір посилити контроль за цифровими платформами для неповнолітніх на тлі дискусій про вплив технологій на дітей.

Канадська провінція Манітоба з населенням близько 1,5 мільйона людей планує обмежити доступ дітей до соціальних мереж і чатботів зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр провінції Ваб Кінью заявив, що соцмережі, а тепер і ШІ-чатботи, дедалі частіше «перехоплюють увагу дітей» і створюються з метою максимізації залученості користувачів.

За його словами, такі платформи орієнтовані на прибуток технологічних компаній, які, як він стверджує, не поділяють цінностей канадського суспільства та мешканців Манітоби.

Водночас представник уряду провінції повідомив, що наразі відсутні конкретні деталі щодо вікових обмежень або механізмів реалізації нової політики.

Сам Ваб Кінью при цьому активно користується соціальними мережами та регулярно публікує дописи в Instagram, де має близько 441 тисячі підписників.

Зазначається, що ініціатива Манітоби може бути реалізована раніше за загальнонаціональні рішення, які ще розглядає федеральний уряд Канади щодо обмежень у цифровому середовищі.

У 2024 році провінція Британська Колумбія на заході Канади підготувала законопроєкт, спрямований проти соціальних мереж через їхній вплив і шкоду, яку алгоритми можуть завдавати користувачам, зокрема дітям.

Однак згодом просування документа було призупинене. Замість цього створили консультативну групу з питань онлайн-безпеки за участі технологічних компаній.

