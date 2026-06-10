Україна переходить на європейські митні правила: коли перестануть діяти старі дозволи та що буде з Duty Free

У бізнесу та держави є близько півтора року на адаптацію до нового Митного кодексу, при цьому частина норм діятиме тимчасово — лише до моменту вступу в ЄС

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На виконання вимог до України як держави-кандидата на вступ до ЄС та Національної стратегії доходів до 2030 року, Урядом розроблено принципово нову редакцію Митного кодексу України. Як повідомляла «Судово-юридична газета» мова йде про новий урядовий проєкт № 15295, який має змінити всю систему митного регулювання.

Масштаб змін настільки глобальний, що він зачепить абсолютно всі процеси — від щоденного оформлення декларацій до проходження антикорупційних перевірок самими митниками. Реформа вимагає повної ревізії підзаконної бази та технічної перебудови систем.

«Судово-юридична газета» починає детальний розбір урядового проєкту. У новому циклі матеріалів ми проаналізуємо реформу у трьох ключових розрізах загальні правила та терміни, як і коли відбудеться перехід на європейську модель, нові інструменти для бізнесу та реформа митниці зсередини.

Коли і скільки діятиме новий Кодекс?

Новий кодекс — це крок до повної імплементації acquis ЄС, яка перетворює митницю на сервісно-правоохоронний орган європейського типу. З 1 грудня 2027 року кожен український підприємець почне працювати за правилами, ідентичними до німецьких чи польських.

Відповідно до Прикінцевих положень, нова редакція Митного кодексу набирає чинності з 1 грудня 2027 року. Тобто, Державна митна служба та український бізнес мають перехідний період близько півтора року для технічної та юридичної адаптації.

Щодо тривалості дії, то Кодекс розрахований на безстрокове застосування. Проте Розділ XVI містить низку норм, які діють тимчасово — до моменту набуття Україною повноправного членства в ЄС, наприклад, специфічні звільнення від мита для інвестиційних проєктів чи оборонних потреб.

Прийняття цього закону автоматично означає втрату чинності Митним кодексом 2012 року та повну ревізію підзаконної бази. Кабінет Міністрів зобов’язаний до 1 грудня 2027 року розробити зміни до Податкового кодексу та прийняти десятки нових постанов для реалізації норм Кодексу.

Що стосується авторизацій, наприклад, АЕО, які діють безстроково, то вони залишаються чинними, а ті, що мають конкретний термін, діють до його завершення.

Проте, дозволи на експлуатацію магазинів безмитної торгівлі та вільних митних зон старого зразка анулюються.

Перехідні норми

Проєкт нової редакції Митного кодексу України містить Розділ XVI «Перехідні положення», де закріплено низку норм, які діють тимчасово — до моменту набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі.

До вступу в ЄС при ввезенні або вивезенні товарів від мита звільняються:

Товари оборонного призначення , а саме порох, вибухівка, засоби радіоелектронної розвідки, броньовані автомобілі, дрони (БПЛА) та частини до них, парашути, військові кораблі та оптичні прилади для військових цілей.

, а саме порох, вибухівка, засоби радіоелектронної розвідки, броньовані автомобілі, дрони (БПЛА) та частини до них, парашути, військові кораблі та оптичні прилади для військових цілей. Гуманітарна та технічна допомога , тобто товари, що ввезені в рамках міжнародних проектів або визнані гуманітарною допомогою, а також товари для Червоного Хреста.

, тобто товари, що ввезені в рамках міжнародних проектів або визнані гуманітарною допомогою, а також товари для Червоного Хреста. Устаткування для модернізації Бортницької станції аерації (у рамках японського проекту) та нове обладнання для учасників індустріальних парків (за умови власного використання протягом 5 років).

(у рамках японського проекту) та нове обладнання для учасників індустріальних парків (за умови власного використання протягом 5 років). Товари для значних інвестиційних проектів (до 2035 року), обладнання для виробництва транспортних засобів (до 2031 року) та товари для відновлення енергетики (до 2029 року).

Фармацевтична продукція та реактиви, що не виробляються в Україні; наукові прилади та зразки для державних установ і ВНЗ.

Також до набуття членства в ЄС при експорті товарів, на які встановлено вивізне мито, вартість визначається на рівні не нижче котирувань на міжнародних біржах. Якщо товар не торгується на біржах — на основі цін на компоненти або внутрішніх цін.

Дозволяється переміщення товарів із країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, через території третіх країн (крім РФ/Білорусі) зі збереженням преференційного статусу, якщо товари перебували під митним наглядом країни транзиту.

Також діють особливі вимоги до декларування сільськогосподарських товарів (житто, овес, соя тощо), що включають обов'язкову реєстрацію податкової накладної та відповідність мінімальним експортним цінам.

Що стосується поштових та експрес-відправлень, то товари вартістю від 150 до 1000 євро оподатковуються ввізним митом за ставкою 10%. Для подарунків від однієї фізособи іншій ліміт становить 45 євро, понад який (до 1000 євро) також сплачується 10% мита.

Поштові оператори та експрес-перевізники можуть використовувати реєстри замість стандартних декларацій для товарів вартістю до 1000 євро.

Ключові зміни

Структура проєкту повністю відрізняється від поточної. Розділи I–IX проєкту повністю відтворюють структуру Митного кодексу ЄС (Регламент № 952/2013)

Це забезпечує уніфікацію термінології та процедур, що є важливим для майбутньої інтеграції України до Митного союзу ЄС.

Стаття 6 закріплює, що весь обмін інформацією, декларації, заяви, рішення, між митницею та бізнесом має здійснюватися виключно з використанням засобів електронного опрацювання даних. Використання паперових носіїв допускається лише як виняток — у разі технічних збоїв або в специфічних випадках, визначених Урядом.

До 31 грудня 2029 року встановлено перехідний період для повного впровадження всіх електронних систем.

Взаємодія з іншими контролюючими органами (one-stop-shop) відбуватиметься через вебпортал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», що виключає необхідність дублювання документів.

Замість суто фіскальної ролі, задачею митних органів стане нагляд за міжнародною торгівлею з метою сприяння добросовісному бізнесу та забезпечення безпеки ланцюгів постачання. Головним принципом має бути підтримання балансу між митним контролем та спрощенням законної торгівлі.

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