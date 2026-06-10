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Вступ до вишів без НМТ: в Україні пропонують нові правила для абітурієнтів

13:01, 10 червня 2026
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Після резонансу навколо НМТ на Одещині до Кабміну подали звернення із закликом скасувати національний мультипредметний тест на час воєнного стану та запровадити нові правила вступу до закладів вищої освіти.
Вступ до вишів без НМТ: в Україні пропонують нові правила для абітурієнтів
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Ситуація з проведенням Національного мультипредметного тесту на Одещині, де через тривалі повітряні тривоги учасники були змушені складати іспит майже 13 годин, викликала широкий суспільний резонанс.

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Абітурієнти тривалий час перебували в укритті без належних умов, а в екзаменаційному центрі не було забезпечено доступу до їжі та води. Крім того, зв'язок дітей із батьками був обмежений.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав ситуацію неприйнятною та заявив про необхідність перевірки дотримання прав учасників тестування.

На тлі цієї ситуації до Кабінету Міністрів подали петицію із закликом скасувати проведення НМТ на період дії воєнного стану та запровадити альтернативні механізми вступу до закладів вищої освіти.

Автори звернення наголошують, що під час складання НМТ учні змушені перебувати в умовах постійної загрози ракетних ударів, частих повітряних тривог та тривалого перебування в укриттях. У деяких випадках тестування разом із перервами може тривати понад 10–13 годин.

На думку ініціаторів петиції 41/010087-26еп, такі умови призводять до значного фізичного та психологічного виснаження вступників. Після багатогодинного перебування в укриттях учасникам складно зберігати концентрацію, аналізувати тексти та виконувати завдання на належному рівні, що, як зазначається у зверненні, не дозволяє об'єктивно оцінити їхні знання та ставить дітей у нерівні умови.

У зв'язку з цим автори петиції просять уряд та Міністерство освіти і науки на час воєнного стану відмовитися від обов'язкового проведення НМТ і розробити альтернативні механізми вступу до закладів вищої освіти. Серед можливих варіантів пропонуються вступні випробування безпосередньо у вишах або інші форми оцінювання, які визначить МОН.

Також у зверненні наголошується, що в умовах війни пріоритетом мають бути безпека дітей та забезпечення справедливих умов вступу для всіх випускників.

Окремо автори петиції висловлюють занепокоєння тим, що надмірний стрес, складні умови проходження тестування та ризик не вступити до закладу вищої освіти можуть призвести до втрати мотивації молоді навчатися в Україні. На їхню думку, це сприятиме відтоку талановитих випускників за кордон і створить ризики дефіциту фахівців, необхідних державі для післявоєнного відновлення та розвитку.

У петиції підкреслюється, що Україна має підтримувати своїх випускників та створювати справедливі умови для здобуття освіти, оскільки саме молодь є основою майбутнього країни.

Нагадаємо, що Верховна Рада заслухає директорку УЦОЯО після ситуації з НМТ у 13 годин на Одещині. 

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Кабінет Міністрів України Україна петиція НМТ освіта

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