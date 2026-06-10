  1. В Украине

Поступление в вузы без НМТ: в Украине предлагают новые правила для абитуриентов

13:01, 10 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После резонанса вокруг НМТ в Одесской области в Кабмин подали обращение с призывом отменить национальный мультипредметный тест на время военного положения и ввести новые правила поступления в заведения высшего образования.
Поступление в вузы без НМТ: в Украине предлагают новые правила для абитуриентов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ситуация с проведением Национального мультипредметного теста в Одесской области, где из-за продолжительных воздушных тревог участники были вынуждены сдавать экзамен почти 13 часов, вызвала широкий общественный резонанс.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Абитуриенты длительное время находились в укрытии без надлежащих условий, а в экзаменационном центре не был обеспечен доступ к еде и воде. Кроме того, связь детей с родителями была ограничена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал ситуацию неприемлемой и заявил о необходимости проверки соблюдения прав участников тестирования.

На фоне этой ситуации в Кабинет Министров подали петицию с призывом отменить проведение НМТ на период действия военного положения и внедрить альтернативные механизмы поступления в учреждения высшего образования.

Авторы обращения подчеркивают, что во время сдачи НМТ ученики вынуждены находиться в условиях постоянной угрозы ракетных ударов, частых воздушных тревог и длительного пребывания в укрытиях. В некоторых случаях тестирование вместе с перерывами может продолжаться более 10–13 часов.

По мнению инициаторов петиции №41/010087-26эп, такие условия приводят к значительному физическому и психологическому истощению абитуриентов. После многочасового пребывания в укрытиях участникам сложно сохранять концентрацию, анализировать тексты и выполнять задания на должном уровне, что, как отмечается в обращении, не позволяет объективно оценить их знания и ставит детей в неравные условия.

В связи с этим авторы петиции просят правительство и Министерство образования и науки на время военного положения отказаться от обязательного проведения НМТ и разработать альтернативные механизмы поступления в учреждения высшего образования. Среди возможных вариантов предлагаются вступительные испытания непосредственно в вузах или другие формы оценивания, которые определит МОН.

Также в обращении подчеркивается, что в условиях войны приоритетом должны быть безопасность детей и обеспечение справедливых условий поступления для всех выпускников.

Отдельно авторы петиции выражают обеспокоенность тем, что чрезмерный стресс, сложные условия прохождения тестирования и риск не поступить в учреждение высшего образования могут привести к потере мотивации молодежи учиться в Украине. По их мнению, это будет способствовать оттоку талантливых выпускников за границу и создаст риски дефицита специалистов, необходимых государству для послевоенного восстановления и развития.

В петиции подчеркивается, что Украина должна поддерживать своих выпускников и создавать справедливые условия для получения образования, поскольку именно молодежь является основой будущего страны.

Напомним, что Верховная Рада заслушает директора Украинского центра оценивания качества образования после ситуации с 13-часовым НМТ в Одесской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина петиция Национальный мультипредметный тест (НМТ) образование

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разрешил обжаловать долг по ЕСВ 5-летней давности: возвращение письма из почты не лишает права на иск

Война, обстрелы и отсутствие света: является ли это уважительной причиной пропуска судебных сроков.

Верховный Суд не разрешил выселение военного пенсионера, который 20 лет проживал в бывшем медпункте

ВС подтвердил, что формальный статус помещения как нежилого не исключает возможности признания его жильём, если лицо фактически проживает там длительное время и имеет достаточную связь с этим помещением.

Когда договор, заключенный одним из супругов без согласия второго, может быть признан недействительным — позиция ВС

Суд отказал в отмене сделки, указав, что действует презумпция согласия супругов и отсутствуют основания для ее опровержения.

Украинцы сталкиваются с трудностями при расторжении брака, если один из супругов находится на фронте или в плену

Пребывание одного из супругов на фронте или в плену не делает расторжение брака невозможным, однако требует от суда обеспечения его процессуальных прав и соблюдения стандартов справедливого суда.

Кабмин изменил правила проживания во временном жилье: неработающих ВПЛ могут выселить

Правительство уточнило порядок проживания ВПЛ в местах временного проживания, в частности условия договоров, мониторинг и основания для выселения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]