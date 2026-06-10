После резонанса вокруг НМТ в Одесской области в Кабмин подали обращение с призывом отменить национальный мультипредметный тест на время военного положения и ввести новые правила поступления в заведения высшего образования.

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Ситуация с проведением Национального мультипредметного теста в Одесской области, где из-за продолжительных воздушных тревог участники были вынуждены сдавать экзамен почти 13 часов, вызвала широкий общественный резонанс.

Абитуриенты длительное время находились в укрытии без надлежащих условий, а в экзаменационном центре не был обеспечен доступ к еде и воде. Кроме того, связь детей с родителями была ограничена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал ситуацию неприемлемой и заявил о необходимости проверки соблюдения прав участников тестирования.

На фоне этой ситуации в Кабинет Министров подали петицию с призывом отменить проведение НМТ на период действия военного положения и внедрить альтернативные механизмы поступления в учреждения высшего образования.

Авторы обращения подчеркивают, что во время сдачи НМТ ученики вынуждены находиться в условиях постоянной угрозы ракетных ударов, частых воздушных тревог и длительного пребывания в укрытиях. В некоторых случаях тестирование вместе с перерывами может продолжаться более 10–13 часов.

По мнению инициаторов петиции №41/010087-26эп, такие условия приводят к значительному физическому и психологическому истощению абитуриентов. После многочасового пребывания в укрытиях участникам сложно сохранять концентрацию, анализировать тексты и выполнять задания на должном уровне, что, как отмечается в обращении, не позволяет объективно оценить их знания и ставит детей в неравные условия.

В связи с этим авторы петиции просят правительство и Министерство образования и науки на время военного положения отказаться от обязательного проведения НМТ и разработать альтернативные механизмы поступления в учреждения высшего образования. Среди возможных вариантов предлагаются вступительные испытания непосредственно в вузах или другие формы оценивания, которые определит МОН.

Также в обращении подчеркивается, что в условиях войны приоритетом должны быть безопасность детей и обеспечение справедливых условий поступления для всех выпускников.

Отдельно авторы петиции выражают обеспокоенность тем, что чрезмерный стресс, сложные условия прохождения тестирования и риск не поступить в учреждение высшего образования могут привести к потере мотивации молодежи учиться в Украине. По их мнению, это будет способствовать оттоку талантливых выпускников за границу и создаст риски дефицита специалистов, необходимых государству для послевоенного восстановления и развития.

В петиции подчеркивается, что Украина должна поддерживать своих выпускников и создавать справедливые условия для получения образования, поскольку именно молодежь является основой будущего страны.

Напомним, что Верховная Рада заслушает директора Украинского центра оценивания качества образования после ситуации с 13-часовым НМТ в Одесской области.

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