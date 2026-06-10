Полиция получит новую систему зарплат и надбавок — оклад привязали к 10 прожиточным минимумам

Верховная Рада обновила денежное обеспечение полиции.

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Верховная Рада в среду, 10 июня, приняла законопроект № 6506-1 об осовременивании денежного обеспечения полицейских.

За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.

Документ закрепляет гарантированный должностной оклад полицейского на уровне 10 прожиточных минимумов.

Также закон устанавливает обновленную систему надбавок за выслугу лет и более четкую структуру денежного обеспечения.

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