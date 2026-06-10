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Полиция получит новую систему зарплат и надбавок — оклад привязали к 10 прожиточным минимумам

12:11, 10 июня 2026
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Верховная Рада обновила денежное обеспечение полиции.
Полиция получит новую систему зарплат и надбавок — оклад привязали к 10 прожиточным минимумам
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Верховная Рада в среду, 10 июня, приняла законопроект № 6506-1 об осовременивании денежного обеспечения полицейских.

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За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.

Документ закрепляет гарантированный должностной оклад полицейского на уровне 10 прожиточных минимумов.

Также закон устанавливает обновленную систему надбавок за выслугу лет и более четкую структуру денежного обеспечения.

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Национальная полиция Верховная Рада Украины полиция деньги зарплата

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