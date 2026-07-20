Надпись «органический» на продукции будут использовать по новым правилам: что изменил закон

В Украине обновили правила производства, обращения и маркировки органической продукции, гармонизировав их с законодательством Европейского Союза.

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции» № 4921-IX (законопроект 13204-1).

Документ предусматривает обновление правил функционирования рынка органической продукции в соответствии с законодательством Европейского Союза и устанавливает единые подходы к его регулированию. Также он призван сделать требования к органической продукции более понятными как для участников рынка, так и для потребителей.

Как отмечается, необходимость принятия закона обусловлена вступлением в силу в ЕС нового Регламента (ЕС) № 2018/848, который существенно изменил подходы к регулированию органического производства. В частности, документ предусматривает усиление требований к органической продукции, совершенствование системы государственного контроля, расширение перечня продукции, подлежащей сертификации, а также введение новых требований для органов сертификации и операторов.

Законом вводятся унифицированные требования к производству, выращиванию, обращению и маркировке органической продукции. Это должно обеспечить использование маркировки «органический» только в отношении продукции, соответствующей установленным критериям, а также предоставить потребителям достоверную информацию о её характеристиках.

Основные нововведения:

введение единых, прозрачных и понятных правил производства, обращения и маркировки органической продукции в соответствии с современным законодательством Европейского Союза;

совершенствование системы государственного контроля в сфере органического производства, что повысит эффективность надзора за соблюдением требований органического законодательства, будет способствовать уменьшению случаев недобросовестного производства и злоупотреблений при маркировке продукции;

стимулирование развития аграрного сектора и сельских территорий путём диверсификации производства, повышения добавленной стоимости продукции, создания новых рабочих мест в сфере производства, переработки и логистики органической продукции;

содействие переходу к устойчивому развитию сельского хозяйства в соответствии с целями Европейского зелёного курса. Это, в свою очередь, будет способствовать адаптации к изменениям климата, сохранению биоразнообразия и улучшению состояния окружающей среды.

Кроме того, законом предусмотрено введение новой системы государственного контроля в сфере органического производства, возможность групповой сертификации операторов, расширение государственных реестров и имплементация ряда регламентов Европейского Союза, регулирующих органическое производство.

Ожидается, что реализация Закона будет способствовать развитию органического производства, расширению экспорта украинской органической продукции и приведению национального законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза в этой сфере.

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