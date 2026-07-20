Напис «органічний» на продукції використовуватимуть за новими правилами: що змінив закон

В Україні оновили правила виробництва, обігу та маркування органічної продукції, гармонізувавши їх із законодавством Європейського Союзу.

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Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», № 4921-IX (законопроєкт 13204-1).

Документ передбачає оновлення правил функціонування ринку органічної продукції відповідно до законодавства Європейського Союзу та встановлює єдині підходи до його регулювання. Також він покликаний зробити вимоги до органічної продукції більш зрозумілими як для учасників ринку, так і для споживачів.

Як зазначається, необхідність ухвалення закону зумовлена набранням чинності в ЄС нового Регламенту (ЄС) № 2018/848, який істотно змінив підходи до регулювання органічного виробництва. Зокрема, документ передбачає посилення вимог до органічної продукції, удосконалення системи державного контролю, розширення переліку продукції, що підлягає сертифікації, а також запровадження нових вимог для органів сертифікації та операторів.

Законом запроваджуються уніфіковані вимоги до виробництва, вирощування, обігу та маркування органічної продукції. Це має забезпечити використання маркування «органічний» лише щодо продукції, яка відповідає встановленим критеріям, а також надати споживачам достовірну інформацію про її характеристики.

Основні нововведення:

запровадження єдиних, прозорих і зрозумілих правил виробництва, обігу та маркування органічної продукції відповідно до сучасного законодавства Європейського Союзу;

удосконалення системи державного контролю у сфері органічного виробництва, що підвищить ефективність нагляду за дотриманням вимог органічного законодавства, сприятиме зменшенню випадків недобросовісного виробництва та зловживань під час маркування продукції;

стимулювання розвитку аграрного сектору та сільських територій шляхом диверсифікації виробництва, підвищення доданої вартості продукції, створення нових робочих місць у сфері виробництва, переробки та логістики органічної продукції;

сприяння переходу до сталого розвитку сільського господарства відповідно до цілей Європейського зеленого курсу. Це, своєю чергою, сприятиме адаптації до змін клімату, збереженню біорізноманіття та покращенню стану довкілля.

Крім того, законом передбачено запровадження нової системи державного контролю у сфері органічного виробництва, можливість групової сертифікації операторів, розширення державних реєстрів та імплементацію низки регламентів Європейського Союзу, що регулюють органічне виробництво.

Очікується, що реалізація Закону сприятиме розвитку органічного виробництва, розширенню експорту української органічної продукції та приведенню національного законодавства у відповідність до вимог Європейського Союзу у цій сфері.

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